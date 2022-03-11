Некоторые самоуправления отправляют беженцев в Ригу. Министр вмешается

На сегодняшний день в Латвии официально учтены 4700 прибывших из Украины, но беженцы не отделены от других иммигрантов, включая водителей, транзитных пассажиров и т. д.

В настоящее время только около 700 приезжих из Украины подали заявление на получение специальной визы для беженцев.

Министр напомнила, что Латвия планирует принять около 10 тысяч человек из Украины, но "мы не скажем "нет", если прибудет еще больше".

Министерство внутренних дел интенсивно работает с самоуправлениями по вопросам приема беженцев. В министерство поступила негативная информация о некоторых самоуправлениях в окрестностях Риги, которые отправляют беженцев в столицу.

"Такие ситуации недопустимы, поэтому мы работаем над их предотвращением", - подчеркнула Голубева.

Говоря об общественных настроениях после развязанной Россией войны, Голубева заявила, что следует обратить внимание на оправдание насилия и разжигание вражды.

Министр призвала людей сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и не провоцировать. Это не значит, что нельзя высказывать свое мнение, но нужно избегать именно провокаций, добавила она.