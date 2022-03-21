ФОТО: Пресс-фото

В наши дни покупатель стремится к расширению контроля над личными расходами, выбирая, как, в каком размере и в какие сроки оплачивать покупки. Инновационная финансовотехнологическая компания ESTO, успешно развивающаяся и зарекомендовавшая себя в Эстонии, решила занять лидирующие позиции и на латвийском рынке интернетторговли.

Компания является разработчиком и управляющим передовой платежной платформы, базирующейся на предоставлении покупателям универсального и автоматизированного продукта. Технологическое конкурентное преимущество позволило компании в кратчайшие сроки стать полноценным участником активно развивающегося сектора POSкредитования.

«Благодаря унифицированным процессам, условиям, а также быстрой и простой интеграции услуги ESTO используются нашими эстонскими и литовскими партнерами как в онлайнмагазинах, так и в обычных магазинах во всех странах Балтии одновременно. С нашей помощью латвийские продавцы смогут увеличить средний чек и общий объем продаж. Кроме того, мы предлагаем покупателям полностью автоматизированное оформление за 60 секунд — процесс покупок становится проще и приятнее. Мы работаем в Латвии всего пару месяцев, но на нашем счету уже свыше 20 договоров о сотрудничестве. Наши услуги по достоинству оценили такие компании, как ideal.lv, Elkor, Sportland, weekendshoes.lv, 24a.lv, stilmann.lv, rokaspulksteni.lv, verkter.lv и другие», — рассказывает Байба Тетиня (Baiba Tētiņa), член правления AS ESTO LV.

Банковские платежи без комиссий.

ESTO — первая в странах Балтии компания, предоставившая своим партнерам возможность бесплатно пользоваться услугами всех балтийских банков. Наши партнеры получают современное платежное решение поскольку производимые покупателями платежи зачисляются на счет компании в режиме реального времени и без взимания банковских комиссий.

Это быстрое и безопасное решение как для продавца, так и для покупателя, совместимое со всеми функциями интернетмагазина, что позволяет совершить покупку в пару кликов. Цифровой платежный инструмент позволяет приобрести товар и разделить оплату за покупку на несколько частей, выбрав наиболее удобный способ оплаты.

ФОТО: Пресс-фото

Способы оплаты ESTO:

«Покупай сейчас — плати потом!»

Покупатель подтверждает заказ и может произвести оплату без дополнительных затрат в течение 30 дней.

Оплата ESTO SLICE в 3 этапа.

Покупатель подтверждает заказ и может оплатить его 3 равными частями без дополнительных затрат.

Платежное решение от ESTO, выполняемое в полностью автоматическом режиме.

Возможность рассрочки платежа на срок от 3 до 60 месяцев.

Универсальные решения — рост продаж.

Если раньше партнеров привлекала возможность совершать платежи без взимания банковской комиссии, то на сегодня ассортимент платежных решений расширился — покупатели, как частные, так и юридические лица, могут оформлять рассрочку, рассчитываясь за товары в удобные для них сроки.

Ювелирно-часовая сеть Goldtime — более чем 20 онлайн и офлайнмагазинов — стала одной из тех компаний, что сделала ставку на внедрение инновационных решений. Выбрав способ оплаты ESTO SLICE в 3 этапа, когда покупатель может платить 3 равными частями без дополнительных затрат, компания по показателям продаж вышла на совершенно новый уровень.

Трехэтапная система оплаты помогает партнеру увеличить сумму среднего чека на 20% как минимум, при этом значительно увеличивается общий объем продаж, а покупатель получает добавленную ценность.

Простой интерфейс и безопасные решения — залог доверия

Цель ESTO — предоставить каждому покупателю интернетмагазина подходящий способ оплаты простым, безопасным, удобным и быстрым образом. Безусловно, внедрение данного решения должно быть хорошо спланированным и организационно продуманным. Внедрение возможно как на основе наиболее популярных платформ интернетмагазинов (WooCommerce, Magento, PrestaShop, Shoproller, Mozello и т. д.), так и по индивидуальным требованиям партнера.

Наряду с реализацией современных решений ESTO осуществляет вовлечение партнеров в свои маркетинговые каналы, направляя более 120 000 активных покупателей в интернетмагазины партнеров. Сотрудничество с поставщиком платёжных услуг и услуг интернетторговли обеспечит партнеру как приток новых покупателей, так и дополнительные продажи. Свыше 1000 партнеров по всем странам Балтии уже используют эту возможность.

«Выгода наших партнеров поддается измерению: после начала сотрудничества средняя сумма чека партнера в среднем увеличивается на 26%, а общий объем продаж — на 20%. Наши эстонские и литовские партнеры с удовольствием пользуются сервисами компании ESTO и в Латвии, тем самым унифицируя предоставляемые покупателям услуги в онлайн и офлайнмагазинах. Кроме того, партнеры высоко ценят предлагаемое нами платежное решение под частной маркой, что повышает лояльность и доверие покупателей и приводит к росту продаж», — считает Байба Тетиня.

Почему стоит выбрать ESTO?

Удобно, без комиссии и во всех странах Балтии.

ESTO — первая в странах Балтии компания, предоставляющая своим партнерам возможность пользоваться услугами банков всех трех стран бесплатно.

Удобный в использовании продукт.

Возможность заказать товар онлайн, выбирая наиболее удобные сроки и способы оплаты.

Начало сотрудничества — бесплатно, быстро и просто.

Начать сотрудничество с ESTO просто и бесплатно — интеграция платежного решения занимает 15 минут.

Направив заявку на вебсайте https://www.esto.lv/business или по электронной почте partneri@esto.lv, вы получите детальное предложение и рекомендации по улучшению результатов продаж.

Повышение продаж и эффективности маркетинговых затрат.

Одним из направлений деятельности ESTO является вовлечение партнеров в свои маркетинговые каналы для увеличения числа покупателей и дополнительных продаж.

Профессиональный партнер для долгосрочных отношений.

ESTO обеспечивает удобство использования платежной системы в онлайн- и офлайнмагазинах как для потребителя, так и для продавца, предлагая широкий спектр способов оплаты для повышения продаж и конверсии среди различных групп покупателей с различными графиками платежей и способами оплаты.

ФОТО: Пресс-фото

Основанная в 2017 году компания ESTO предоставляет полностью автоматизированное и высокотехнологичное решение в области кредитования в точках продаж и платежные решения для торговых сетей в Эстонии, Литве и Латвии. Бизнесмодель ESTO заключается в ускорении платежей между покупателем и продавцом в области интернетторговли путем перевода платежей продавцу в режиме реального времени и предоставления покупателю услуги рассрочки. Среди партнеров ESTO крупнейшие розничные компании балтийского рынка — Kaup24, Elkor, Weekendshoes, ONOFF, Valge Klaar, RDE, Bigbox, Photopoint и многие другие.

ФОТО: Пресс-фото

Дополнительная информация:

AS ESTO LV

Член правления Байба Тетиня

Моб.: +371 29161111

Эл. почта: baiba.tetina@esto.lv