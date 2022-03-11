"Люди важнее флагов". Миранчук и Малиновский продолжают дружить, несмотря на войну

Это произошло во время матча "Аталанты" и леверкузенского "Байера", который состоялся 10 марта в Бергамо. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

По ходу встречи украинец Руслан Малиновский отметился голом и отдал две результативные передачи, а россиянин Алексей Миранчук вышел на замену на 78-й минуте и не отметился результативными действиями.

По словам главного тренера "Аталанты" Джана Пьеро Гасперини, Алексей Миранчук и Руслан Малиновский продолжают дружеские отношения, несмотря на ситуацию между их странами.

"Лично меня ситуация в Украине потрясла больше, чем коронавирус. Трогательно то, что делает Руслан, чем живёт и занимается. Малиновский близок с Миранчуком, у них невероятная дружба. Алексей немного смущён из-за этой ситуации, и он заслуживает такого же уважения, потому что люди важнее флагов и границ", - цитирует Гасперини Sky Sports Italia.

Ранее Малиновский заявил, что не стал бы играть, если бы клубу предстояло участвовать в матче с российской командой и рассказал об отношении Миранчука к происходящему.

"У нас в команде есть Лёша Миранчук, который тоже против этого конфликта. Я с ним даже не разговаривал на эту тему, потому что вижу, что ему это тоже неприятно. Он тоже против всего этого", - приводит слова украинца ua.tribuna.com по ссылкой на ТСН.