Латвийская компания попала на войну в Украине
Депутат Сейма Латвии Дидзис Шмитс опубликовал в своем аккаунте в Facebook сообщение, что склад рыбоперерабатывающего предприятия Karavela/KAIJA пострадал в Украине.
Депутат Сейма Латвии Дидзис Шмитс опубликовал в своем аккаунте в Facebook сообщение, что склад рыбоперерабатывающего предприятия Karavela/KAIJA пострадал в Украине.
Также депутат сказал "спасибо" тем, кто проголосовал против проекта закона не облагать налогами корпоративные пожертвования Украине в борьбе с Россией.