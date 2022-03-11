Сб, 12.03.2022
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Инна Плавока, главный редактор Chayka.lv

Латвийская компания попала на войну в Украине

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Депутат Сейма Латвии Дидзис Шмитс опубликовал в своем аккаунте в Facebook сообщение, что склад рыбоперерабатывающего предприятия Karavela/KAIJA пострадал в Украине.

Также депутат сказал "спасибо" тем, кто проголосовал против проекта закона не облагать налогами корпоративные пожертвования Украине в борьбе с Россией.

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