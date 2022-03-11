"Не уверена, что мы вернёмся в Украину". Сёстры-теннисистки нашли убежище на турнирах

21-летняя Даяна и 15-летняя Иванна находились у себя дома в Одессе, когда 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Первые две ночи украинские сёстры вместе с родителями прятались на подземной стоянке.

Даяна теперь заботится о своей сестре, потому что их мать и отец остались на родине. Сёстры, в свою очередь, покинули Украину и пересекли границу с Румынией.

"Раньше мы не проводили так много времени вместе. Теперь на мне лежит большая ответственность", - цитирует Даяну BBC.

"Я стараюсь поддерживать хорошее настроение, чтобы сестра могла расслабиться. Она выглядит большой, но она всё ещё маленькая и скучает по своим родителям".

Сейчас сёстры Ястремские находятся в США, где примут участие в парном турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Даяна уже выступала в одиночном турнире, но проиграла в первом круге.

В конце февраля сёстры приняли участие в парном турнире во французском Лионе, где Иванна провела свой дебютный матч в WTA туре. В парном разряде сёстры проиграли в первом круге, а в одиночном Даяна вышла в финал турнира.

"Когда я проиграла в финале турнира в Лионе и вернулась в номер, сестра заплакала и сказала, что хочет домой, что хочет встретиться с родителями. Мне было очень плохо, и я пыталась её успокоить", - вспоминает Даяна.

Мать сопроводила сестёр до границы, но решила вернуться в Одессу к мужу. Интернет-соединение иногда может прерываться, но сёстрам удаётся общаться с родителями, которые проводят часть своей повседневной жизни, прячась под землёй.

"Мы живём у моря в неразрушенной части Одессы. Эту часть города не бомбили и не обстреливали. Но жить там опасно, потому что дом высокий - квартира на 12-м этаже", - сказала Даяна.

Пока на родине идёт война, сёстры намерены оставаться вместе за границей. Они планируют принять участие в турнире в Майами, затем в Боготе и Стамбуле.

"Я не уверена, что мы вернёмся в Украину. Если война закончится, мы поедем к семье. Если нет, то будем ездить с одного турнира на другой", - сказала Даяна.