"Это отечественная война": Зеленский о гуманитарной катастрофе и "головорезах" из Сирии

На этот раз Зеленский обратился не к Западу и не к России, он обратился к своим гражданам и призвал их набраться терпения: "Это война, это жизнь". По его словам, "стратегического перелома" Украина уже добилась.

О гуманитарной катастрофе в стране

Он также сказал, что слова "гуманитарная катастрофа" - синонимы слов "Российская Федерация".

Зеленский заверил, что сейчас делается все возможное, чтобы люди были снабжены продуктами и топливом.

"За минувшую ночь и утро оккупанты провели, как они говорят, "демилитаризацию" водопровода в Чернигове. Город остался без воды. Делаем все, чтобы восстановить водоснабжение. Из-за постоянных обстрелов в частях Сумской, Киевской, Донецкой областей нет электричества, да, есть проблемы с теплом, нет газа, воды. Это гуманитарная катастрофа", - сообщил президент Украины (цитата "Медузы").

О решении Кремля отправлять на войну в Украину наемников с Ближнего Востока

Зеленский также высказался по поводу решения Кремля отправлять на войну в Украину наемников с Ближнего Востока, пишет "Медуза".

"Это отечественная война. Война с очень упрямым врагом. Который не обращает внимания на тысячи своих убитых солдат. Который собирает по всей России резервистов и срочников, чтобы бросить их в ад войны. Который придумал завозить наемников против наших людей. Головорезов из Сирии. Из страны, которую разрушали так же, как сейчас оккупанты уничтожают Мариуполь и Харьков, Ахтырку и Чернигов, Волноваху и Изюм.

Вот так российские войска относятся к русскоязычным людям, про защиту которых в Москве столько всего наговорили.

Ракеты, авиабомбы, артиллерия. А теперь вот еще сирийские наемники, которые вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает,

в какую церковь ходит и какую партию поддерживал. Наемники, которые просто едут убивать на чужой - во всех смыслах этого слова чужой земле", - сказал он.