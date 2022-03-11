Видео ⟩ В Плявниеках застрелили мужчину. Возможно, из "группировки Харитонова"

Полиция получила информацию о том, что примерно в 14:43 у заведения общепита на перекрестке улиц Андрея Сахарова и Академика Мстислава Келдыша был застрелен мужчина, который находился в автомобиле, а возможные преступники скрылись с места происшествия.

На всей территории Латвии был объявлен план перехвата с привлечением крупных сил полиции, и подозреваемые были задержаны.

В районе Дрейлини полиция обнаружила сожженный автомобиль Chrysler Vojager, который, предположительно, связан с преступлением.

Личность убитого установлена.

Один из очевидцев происшествия в социальных сетях сообщил, что мужчина, на которого было совершено покушение, вышел из внедорожника Toyota, раздались выстрелы, и с места происшествия уехал автомобиль Crysler с тонированными окнами.

Размещенная в социальных сетях запись видеокамер с соседнего здания свидетельствует, что убийство произошло возле гриль-бара Ugolok. К машине жертвы подошел человек в яркой спецодежде, какую носят дорожные рабочие и строители, и открыл огонь. Потерпевший выпал из автомобиля, а транспортное средство задним ходом продолжило движение и, вероятно, задело автомобиль нападавших, за рулем которого находился еще один соучастник убийства. После этого преступники скрылись на автомобиле.

Портал Kompromat.lv сообщает, что застрелен Геннадий Валягин, один из фигурантов дела бывшего криминального авторитета Ивана Харитонова. В полиции агентству LETA эту информацию не прокомментировали.

По данным агентства LETA, в 1998 году Верховный суд признал Валягина виновным, приговорив его к шести с половиной годам заключения с конфискацией имущества и засчитав в приговор уже отбытый срок - три года. Валягин был признан виновным в создании организованной группы и участии в ней с целью вымогательства и удержания заложника, угрожая убить его или причинить телесные повреждения. В 2000 году Валягин был досрочно освобожден.