Видео ⟩ Украина заявила, что российские войска нанесли удар по Беларуси. В Минобороны РБ это отрицают

Украинские пограничники и власти утверждают, что у них есть основания ждать нападения со стороны Беларуси. Поводом может стать провокация с обстрелом белорусской территории российской авиацией со стороны Украины.

Пограничники опубликовали видео, на котором, как они утверждают, зафиксирован такой обстрел. По их данным, два российских штурмовика Су бомбили сначала украинскую территорию, а потом нанесли удар по белорусской.

Аналогичную информацию позже распространил Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики Украины, пишет Русская служба BBC.

"По оперативным данным, белорусские войска могут подключиться к вторжению уже 11 марта в 21:00", - говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обратился к народу Беларуси. Он утверждал, что российские военные готовят серию провокаций, а именно авиаудары из воздушного пространства Украины по населенным пунктам вблизи украинско-белорусской границы.

"Цель провокации - вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается повязать вас кровью.

Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси. Не позвольте втянуть свою страну в эту войну! Сохраните жизни своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси!" - заявил он.