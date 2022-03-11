Путин начал репрессии против 5-й службы ФСБ. Она обеспечивала его данными об Украине накануне войны

Когда "цветные революции" привели к тому, что многие прокремлевские лидеры на постсоветском пространстве потеряли власть, перед управлением поставили задачу — сделать все, чтобы удержать эти страны в сфере влияния России.

В 2004 году управление повысили в статусе, преобразовав в полноценный департамент — Департамент оперативной информации. Вскоре у него появился новый руководитель — Сергей Беседа, ранее служивший в отделе ФСБ, курировавшем администрацию президента России, где у него были прекрасные связи. Вскоре офицеров ДОИ начали замечать в Беларуси, Молдове и Абхазии. Оказалось, что там их главной задачей был не классический шпионаж, а поддержка прокремлевских кандидатов на местных выборах. Однако именно Украина на всем постсоветском пространстве занимала особое место в приоритетах ДОИ.

В июне 2010 года мы получили информацию, что появился сайт с говорящим названием lubyanskayapravda.com («Лубянская правда»), где выложены секретные документы ФСБ. Среди разных отчетов спецслужбы там были опубликованы рапорты ДОИ, адресованные непосредственно Путину. В одном из них говорилось о документе, который был сфальсифицирован для подрыва отношений между Украиной и Туркменистаном. Речь шла о фальшивом отчете украинских спецслужб по финансированию туркменской оппозиции. Это было классическое активное мероприятие ФСБ: ДОИ слил фальшивый отчет в украинские СМИ, а дальше произошло нечто непредвиденное: российская разведка (СВР) приняла этот отчет за подлинный и доложила о нем в Кремль.

Беседа явно гордился собой, когда описывал случившееся в своем рапорте на имя первого лица.

В апреле 2014 года украинский МИД направил российским коллегам запрос на допрос Беседы. В Киеве утверждали, что он находился в Украине 20-21 февраля, во время революции на Майдане. Украинские власти сочли это важным в рамках расследования преступлений, совершенных во время массовых акций в Киеве в период 18-22 февраля 2014 года (имеется в виду силовой разгон протестующих с применением огнестрельного оружия, в результате которого погибли люди, — прим. "Медузы").

В ФСБ были вынуждены подтвердить, что Сергей Беседа действительно находился в Киеве 20-21 февраля. Но там утверждали, что он приезжал только для того, чтобы проверить уровень защиты российского посольства — это версия, в которую никто не поверил. С 2014 года Беседа находится в санкционных списках США и Евросоюза.

Однако эта история никак не повлияла на позиции 5-й службы: оперативники ДОИ по-прежнему собирали разведывательную информацию в Украине, вербовали источников и вели подрывную деятельность.

Именно 5-я служба отвечала за предоставление Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. И похоже, через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать.