11 марта в одном абзаце ⟩ Убийство в Плявниеках, штраф за просмотр Соловьева и Россия без Instagram
Наступила долгожданная пятница. Сегодня было много громких новостей. Рассказываем, чем запомнится 11 марта.
Наступила долгожданная пятница. Сегодня было много громких новостей. Рассказываем, чем запомнится 11 марта.
События дня в одном абзаце
Сегодня в Плявниеках застрелили мужчину; несколько человек задержаны. Личность убитого установлена. Возможно, он из "группировки Харитонова". В Латвии можно получить штраф за просмотр передач с Соловьевым, а латвийская компания попала на войну в Украине. В Риге размещены 623 украинских беженца; резервы столицы исчерпаны, а санкции против России уже оказывают негативное влияние и на Латвию. Нет металла. Водка Stolichnaya - теперь токсичная. Грядет ребрендинг. Суд постановил, что ограничивать торговые центры в пандемию было нарушением Конституции. Торговые центры смогут требовать компенсации. Продолжаем следить за событиями в Украине. Жириновский из больницы высказался о войне в Украине, а Украина сообщила, что российские самолеты нанесли авиаудары по территории Беларуси. Телеведущий Иван Ургант покинул Россию, а в России объявили о блокировке Instagram. Роженица из Мариуполя, попавшая на фото, родила дочь, а Мила Кунис не забыла свои корни и помогает Украине делом.
Все обсуждают
Трагические события в Украине крепко затронули и латвийский рынок косметической продукции. Не секрет, что многие излюбленные латвийцами шампуни, кремы и другие товары для гигиены и красоты имеют российское, белорусское и украинское происхождение: они качественные и недорогие. Сейчас полки с этими товарами в магазинах опустели - привычный к катаклизмам народ запасся впрок, да и бойкот сыграл свою роль. Что будет дальше с поставками, кто из производителей попал под санкции, как поменялись планы латвийского Dzintars, который планировал стартовать в России, и что произойдет с ценами? Об этом KLIK поговорил с участниками рынка.
Чем себя порадовать
Знаете, где находится Литва? А Чехия? Давайте проверим! 🌍
Фото дня: Российский полузащитник Алексей Миранчук и украинский нападающий Руслан Малиновский продолжают дружить, несмотря на войну.