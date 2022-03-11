Сб, 12.03.2022
Я по-прежнему горжусь брендом Stolichnaya, но сейчас мы решили полностью изменить бренд. Юрий Шефлер, владелец компании Stoli Group
Юрий Шефлер, владелец компании Stoli Group

11 марта в одном абзаце ⟩ Убийство в Плявниеках, штраф за просмотр Соловьева и Россия без Instagram

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Наступила долгожданная пятница. Сегодня было много громких новостей. Рассказываем, чем запомнится 11 марта. 

События дня в одном абзаце

Сегодня в Плявниеках застрелили мужчину; несколько человек задержаны. Личность убитого установлена. Возможно, он из "группировки Харитонова". В Латвии можно получить штраф за просмотр передач с Соловьевым, а латвийская компания попала на войну в Украине. В Риге размещены 623 украинских беженца; резервы столицы исчерпаны, а санкции против России уже оказывают негативное влияние и на Латвию. Нет металла. Водка Stolichnaya - теперь токсичная. Грядет ребрендинг. Суд постановил, что ограничивать торговые центры в пандемию было нарушением Конституции. Торговые центры смогут требовать компенсации. Продолжаем следить за событиями в Украине. Жириновский из больницы высказался о войне в Украине, а Украина сообщила, что российские самолеты нанесли авиаудары по территории Беларуси. Телеведущий Иван Ургант покинул Россию, а в России объявили о блокировке Instagram. Роженица из Мариуполя, попавшая на фото, родила дочь, а Мила Кунис не забыла свои корни и помогает Украине делом

Все обсуждают

Трагические события в Украине крепко затронули и латвийский рынок косметической продукции. Не секрет, что многие излюбленные латвийцами шампуни, кремы и другие товары для гигиены и красоты имеют российское, белорусское и украинское происхождение: они качественные и недорогие. Сейчас полки с этими товарами в магазинах опустели - привычный к катаклизмам народ запасся впрок, да и бойкот сыграл свою роль. Что будет дальше с поставками, кто из производителей попал под санкции, как поменялись планы латвийского Dzintars, который планировал стартовать в России, и что произойдет с ценами? Об этом KLIK поговорил с участниками рынка.

Чем себя порадовать

Знаете, где находится Литва? А Чехия? Давайте проверим! 🌍

Фото дня: Российский полузащитник Алексей Миранчук и украинский нападающий Руслан Малиновский продолжают дружить, несмотря на войну.

ФОТО: AFP/Scanpix

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