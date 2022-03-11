11 марта в одном абзаце ⟩ Убийство в Плявниеках, штраф за просмотр Соловьева и Россия без Instagram

Трагические события в Украине крепко затронули и латвийский рынок косметической продукции. Не секрет, что многие излюбленные латвийцами шампуни, кремы и другие товары для гигиены и красоты имеют российское, белорусское и украинское происхождение: они качественные и недорогие. Сейчас полки с этими товарами в магазинах опустели - привычный к катаклизмам народ запасся впрок, да и бойкот сыграл свою роль. Что будет дальше с поставками, кто из производителей попал под санкции, как поменялись планы латвийского Dzintars, который планировал стартовать в России, и что произойдет с ценами? Об этом KLIK поговорил с участниками рынка.