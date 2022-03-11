Обществу "Латвийский антинацистский комитет" не разрешили 16 марта собраться в Вецриге

Как сообщалось, заявки на мероприятия 16 марта, в день латышских легионеров, подали организации Daugavas Vanagi и "Латвийский антинацистский комитет".

Лимбажское отделение общества Daugavas Vanagi Latvijā планирует 16 марта провести шествие от рижской церкви Св. Иоанна до памятника Свободы. Шествие состоится с 11:00 до 13:00, в нем примут участие около 100 человек.

В свою очередь с 9:45 до 11:00 общество "Латвийский антинацистский комитет" на улице Скарню возле церкви Св. Петра планировало провести собрание "против оправдания преступлений Waffen SS с участием 70 человек.

Как пояснили в Рижской думе, мероприятие не разрешено на основании заключений правоохранительных органов о возможной угрозе общественной безопасности и порядку.

Организаторам мероприятия рекомендовано выбрать другое место его проведения. В случае несогласия они могут оспорить решение думы в суде.