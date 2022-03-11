ФОТО ⟩ Недалеко от Тарту поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком. Есть пострадавшие
Сегодня, 11 марта, около 17:30 произошло серьезное ДТП с пассажирским поездом, следовавшим из Тарту в Валгу (Эстония), пишет Rus.Postimees.
Сегодня, 11 марта, около 17:30 произошло серьезное ДТП с пассажирским поездом, следовавшим из Тарту в Валгу (Эстония), пишет Rus.Postimees.
Авария произошла на железнодорожном переезде у шоссе Юленурме - Кюлитсе, где грузовик врезался сбоку в поезд Elron, после чего поезд сошел с рельсов в поле.
На место прибыли несколько машин скорой помощи, работают спасатели. Железнодорожный переезд перекрыт. Движение поездов в направлении Тарту - Валга остановлено.
На пути поезда, следовавшего в сторону Валги, оказался полуприцеп Scania. Судя по надписям, грузовик предназначался для перевозки щепы, но по фотографиям с места происшествия видно, что тяжелого груза в машине не было.
Как указал BNS пресс-секретарь спасательного департамента, пострадали восемь человек, пятерых из них скорая помощь доставила в больницу для обследования.
По его словам, спасатели помогли людям выбраться из вагонов, а полиция впустила их в автобус, чтобы согреться.
Компания Elron организовала альтернативный транспорт для пассажиров, следовавших поездом в Валгу - автобусы должны прибыть на место в ближайшее время. Elron также заменит автобусами все сегодняшние поезда из Валги.
Однозначной информации о причине аварии пока нет. Однако водитель попавшего в аварию грузовика в беседе с Tartu Postimees указал на вероятность того, что светофор на перекрестке не работал должным образом и лишь в последний момент начал мигать красным светом. По словам водителя, ему нужно было быстро решить, затормозить и оказаться кабиной на пути поезда или дать газу, чтобы удар пришелся на прицеп. Водитель решил в пользу последнего.
Спустя почти полчаса после инцидента водитель был явно в шоке и отказался пройти по требованию врачей в машину скорой помощи для медицинского осмотра.