Сб, 12.03.2022
Я по-прежнему горжусь брендом Stolichnaya, но сейчас мы решили полностью изменить бренд. Юрий Шефлер, владелец компании Stoli Group
Юрий Шефлер, владелец компании Stoli Group

США запретили поставлять в Россию долларовые банкноты

ФОТО: Pixabay

Президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных ограничений в отношении России, сообщается на сайте Белого дома, пишет "Медуза".

В указе сказано о запрете на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку из США банкнот американских долларов правительству РФ или любому человеку, который находится в России. Ограничения распространяются, в том числе на американских граждан и американские компании в других странах.

Байден также утвердил ограничения импорта из России.

Под запрет попали импорт водки и других алкогольных напитков, морепродуктов, а также алмазов.

Также президент США наложит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

Евросоюз вслед за США оставит российские бутики и автосалоны без товаров класса "люкс".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что запрет направлен против российской элиты.

Евросоюз в начале марта запретил экспорт и ввоз банкнот евро в Россию. Исключение сделали для личного пользования гражданами, которые прибыли в Россию.

Последние новости

НАВЕРХ
Back