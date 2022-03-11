США запретили поставлять в Россию долларовые банкноты
Президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных ограничений в отношении России, сообщается на сайте Белого дома, пишет "Медуза".
Президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных ограничений в отношении России, сообщается на сайте Белого дома, пишет "Медуза".
В указе сказано о запрете на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку из США банкнот американских долларов правительству РФ или любому человеку, который находится в России. Ограничения распространяются, в том числе на американских граждан и американские компании в других странах.
Байден также утвердил ограничения импорта из России.
Также президент США наложит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.
Евросоюз вслед за США оставит российские бутики и автосалоны без товаров класса "люкс".
Евросоюз в начале марта запретил экспорт и ввоз банкнот евро в Россию. Исключение сделали для личного пользования гражданами, которые прибыли в Россию.