ВИДЕО ⟩ Стартовал новый сезон чемпионата Латвии по футболу

В первом матче нового сезона чемпионата Латвии по футболу "Лиепая" на своём поле одержала победу над клубом "Супер Нова", который в этом году дебютировал в "Вирслиге". Матч завершился со счётом 3:1 в пользу лиепайчан.

Голами в составе победителей отметились уругваец Пабло Мартин, нигериец Хоган Укпа и латвийский нападающий Артур Карашаускс. Единственный гол в составе "Супер Новы" забил Ричард Руллис.

В субботу действующий чемпион страны РФШ на выезде обыграл юрмальский "Спартак" (3:2). За рижан отличились словенец Жига Липушчек, латвийский защитник Элвис Стуглис и австриец Кевин Фризенбихлер, который реализовал 11-метровый удар. "Спартак" ответил голами Олега Лайзанса и Артура Остапенко.

В другом матче дня "Рига" дома победила "Валмиеру" со счётом 2:1. Уже на первой минуте гостей вывел вперёд Алвис Яунземс, но всего три минуты спустя украинец Александр Филиппов сравнял счёт. Победу "Риге" на 86-й минуте принёс конголезский футболист Нгонда Музинга.

"Даугавпилс" также начал с домашней победы со счётом 2:1. Хозяева вышли вперёд в концовке первого тайма, когда Давид Идову точно нанёс удар головой после подачи с углового. На 77-й минуте "Тукумс" сравнял счёт - Даниэль Миляйс первым оказался на добивании у дальней штанги. Победу "Даугавпилсу" на последней минуте компенсированного времени принёс 18-летний Валерий Лизунов.

Победу с минимальным счётом одержала также "Ауда", которая вернулась в "Вирслигу" впервые с 2004 года. В первом матче нового сезона "Ауда" на выезде обыграла "Метту" - 1:0. Единственный гол в матче забил словак Томислав Штркаль, который на 10-й минуте реализовал 11-метровый.

Забавно, что "Ауда" вышла на матч против "Метты" в форме молодёжной сборной Латвии - главный арбитр встречи Андрис Трейманис посчитал, что зелёно-белая форма футболистов из Кекавы слишком похожа на форму "Метты".