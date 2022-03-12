ОНЛАЙН ⟩ Войны хотят только Путин и Шойгу, в Риге плетут маскировочные сети. День 17-й

Россия пригрозила бомбардировкой колонн с иностранным вооружением для Украины

Москва сообщила, что колонны с зарубежным вооружением для Украины станут "законными целями" российских военных, сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. "Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание [Украины] вооружениями из целого ряда стран - не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели", - заявил он в эфире Первого канала.

ГРУ: В правительстве России на продолжении войны настаивают только Путин и Шойгу

Продолжение полномасштабной войны против Украины в правительстве России прямо поддерживают только два человека - сам президент Владимир Путин и его министр обороны Сергей Шойгу, сообщил в субботу начальник Главного разведывательного управления Украины (ГРУ) Кирилл Буданов.

Пять жителей Латвии подали заявки на вступление в межнациональный батальон армии Украины

На данный момент официально получены пять заявок от жителей Латвии, желающих воевать на стороне Украины. В связи с вторжением России в Украину Сейм 28 февраля принял поправки к закону о национальной безопасности, позволяющие гражданам Латвии добровольно начинать службу в Вооруженных силах Украины. Поправки вступили в силу 1 марта. Добровольцам, которые ходят вступить в созданный вооруженными силами Украины Межнациональный батальон территориальной обороны, должны обращаться в посольство Украины в Латвии.

В Мелитополе люди требуют освободить похищенного мэра

В Метилотополе сотни людей вышли на акцию протеста против похищения мэра города. Люди пришли к захваченному российскими войсками зданию Мелитопольской райгосадминистрации с требованием освободить мэра города Ивана Федорова, сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением, в котором рассказал, что обсудил с президентом США Джо Байденом, как еще можно надавить на Россию ради прекращения войны и установления мира.

"Россия будет лишена возможности нормально торговать со странами "Большой семерки". Чем меньше долларов заработает российский бизнес и чем меньше налогов получит российское государство, тем меньше возможностей будет у российских военных, чтобы убивать наших людей", - отметил Зеленский.

По его словам, с российского рынка уже уходят ведущие международные компании.

Кто еще приостановил деятельность в России

Colgate-Palmolive ограничила импорт в Россию всех товаров, кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены. Компания также на время откажется от капиталовложений и рекламы своей продукции в России.

Спортивная социальная сеть Strava приостановила работу в России и Беларуси.

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостанавливает полеты в Россию из-за прекращения страхового покрытия в воздушном пространстве России. Самолеты Qazaq Air летали из Нур-Султана в Омск и Новосибирск.

Deutsche Bank объявил, что сворачивает свой бизнес в России после того, как столкнулся с критикой инвесторов и политиков. Ранее банк заявил, что уход из России противоречит его ценностям. Но уже в пятницу банк поменял свое мнение.

eBay приостановил все транзакции с российскими адресами. Причиной такого решения стало прекращение работы платежных провайдеров и основных служб доставки. Во всех учетных записях продавцов из России будет установлен статус "В отпуске". Все их активные объявления с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска, и покупатели не смогут приобретать товары. Отправлять товары в Россию eBay перестал еще неделю назад.

Sony Pictures приостанавливает деятельность в России