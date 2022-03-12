Армия Украины сообщила, что сбила российский истребитель

Так, по информации украинской стороны, у Чернигова зенитная артиллерия сбила российский истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщает украинское агентство УНИАН.

Кроме того, были сбиты четыре вертолета и один беспилотный аппарат - разведчик "Форпост".

В свою очередь украинская авиационная тактическая группа в составе бомбардировщиков Су-24, пикирующих бомбардировщиков Су-25 и вертолетов Ми-24 произвела несколько десятков налетов на колонны противника, уничтожив бронетехнику и живую силу.

Также украинская армия сообщает, что ее истребители за день приняли участие примерно в десяти воздушных боях, из которых они вернулись без потерь.

Информация предоставлена только одной стороной. Во время военных действий проверить ее достоверность не представляется возможным.