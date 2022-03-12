Зеленский заявил о большом количестве российских пленных
Правительство Украины решило создать координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Правительство Украины решило создать координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.
"Количество пленных оккупантов достигло уже такого уровня, что этот вопрос нельзя оставлять тем структурам, которые были у нас до войны. Поэтому сегодня правительство создало координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными", - цитирует его BBC.
Зеленский отметил, что со всеми сдавшимися российскими военными обращаются в соответствии с международными конвенциями.
По информации Украины, к пятнице, 16-му дню войны, в украинском плену находились порядка 700 россиян.
Информация предоставлена только одной стороной. Во время военных действий проверить ее достоверность не представляется возможным.