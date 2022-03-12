За сутки выявлено 6525 новых случаев Covid-19, скончались 23 человека

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

пять человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

пять человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

восемь человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

четыре человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

14 из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 9 были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 2308 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4217 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 5046 случаев.

Всего вчера было сделано 14 444 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 45,2%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 739 609 жителей Латвии, скончались 5419 человек.

Госпитализации

За истекшие сутки количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах уменьшилось с 1082 до 972 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Вчера госпитализированы 123 пациента с Covid-19, выписаны 208 человек.