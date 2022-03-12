Видео ⟩ Лолита вывезла мать и дочь из Киева

Лолита опубликовала ролик, на котором крепко обнимает и целует своих близких. Она также поблагодарила всех, кто помог ей воссоединиться с родными.

"От всей моей семьи привет! И спасибо очень хорошим людям, которые сделали все возможное, чтобы мы тут были вместе - моя мамочка и моя дочечка. Всех вас любим! Много хороших людей помогало. Я искренне благодарна", - сказала она.

Напомним, ранее Лолита призналась, что ее мама и дочь находят в Киеве. Им приходится прятаться в бомбоубежище. Артистка просила открыть гуманитарный коридор и выпустить всех, кто не хочет участвовать в этом:

"Моя дочь плакала два дня. Вчера она мне сказала: "Мамочка, я не хочу умирать"... Я не имею права плакать, когда говорю со своими, да и говорить ничего не имею права. Сейчас многие занимаются поиском врагов.