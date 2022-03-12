Видео ⟩ Антон Птушкин: "Надеюсь, что россияне в будущем не будут путешествовать только на танках"

Антон записал шестиминутное видео под названием "Где я был эти 8 лет". В нем он рассказал, что на самом деле происходит в стране, где он родился и вырос. Птушкин напомнил подписчикам, что он родом их Луганска. Блогер прожил там большую часть жизни.

В самом начале видео Птушкин предложил многим отписаться, потому что тревел-контента еще долго не будет.

"Луганск - это мой дом, который в 2014 году у меня забрали. У вас когда-нибудь забирали дом?" - задал он вопрос.

Блогер объяснил, что за несколько недель все, что он любил, исчезло с тех пор, как в город заехали люди на военной технике. Любое воспоминание о Луганске, о Донбассе, его людях вызывали у него только боль: "Для меня люди Донбасса - это не пропагандистский образ распятого мальчика, а вполне конкретные люди - мои друзья, знакомые, соседи, родственники".

Антон подчеркнул, что он выпускает контент на русском языке, а после переезда в Киев нигде не видел притеснения русских, не встречал фашистов и неонацистов.

"За 10 лет жизни в Киеве, это я вам точно скажу, неонацистов гораздо проще увидеть на федеральных каналах, чем на улицах столицы Украины. Мифы о притеснении русскоязычного населения Украины и о фашистах у власти - это ложь, которую тысячу раз повторили российские СМИ. Но от этого она не стала правдой, а осталась ложью.

Этой ложью сейчас пытаются оправдать защиту русскоязычных жителей Донбасса бомбардировками Харькова и Мариуполя. Городов, большинство населения которых говорит на русском языке. Их жители никогда не были бандеровцами или неонацистами", - сказал блогер.

Сейчас все стали жертвами войны, которую развязало правительство России.

"Я надеюсь, сейчас уже никто не верит в термин "спецоперация"?" - спросил он.

Антон Птушкин отметил, что все эти 8 лет, пока в Украине идет война, он не молчал, а путешествовал по миру, рассказывал о нем и показывал его людям. Чтобы его подписчики видели, что нужно не захватывать соседние территории с помощью армии, а развивать свои собственные. Он надеялся, что люди сами захотят путешествовать.

"Что бы вам ни говорили ведущие с экранов телевизоров - эта война для того, чтобы вы боялись. Это война для вас, чтобы вам не было с чем сравнивать", - заметил Антон Птушкин.