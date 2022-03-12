Видео ⟩ Антон Птушкин: "Надеюсь, что россияне в будущем не будут путешествовать только на танках"
Украинский тревел-блогер Антон Птушкин обратился к россиянам из-за войны в Украине.
Украинский тревел-блогер Антон Птушкин обратился к россиянам из-за войны в Украине.
Антон записал шестиминутное видео под названием "Где я был эти 8 лет". В нем он рассказал, что на самом деле происходит в стране, где он родился и вырос. Птушкин напомнил подписчикам, что он родом их Луганска. Блогер прожил там большую часть жизни.
В самом начале видео Птушкин предложил многим отписаться, потому что тревел-контента еще долго не будет.
Блогер объяснил, что за несколько недель все, что он любил, исчезло с тех пор, как в город заехали люди на военной технике. Любое воспоминание о Луганске, о Донбассе, его людях вызывали у него только боль: "Для меня люди Донбасса - это не пропагандистский образ распятого мальчика, а вполне конкретные люди - мои друзья, знакомые, соседи, родственники".
Антон подчеркнул, что он выпускает контент на русском языке, а после переезда в Киев нигде не видел притеснения русских, не встречал фашистов и неонацистов.
"За 10 лет жизни в Киеве, это я вам точно скажу, неонацистов гораздо проще увидеть на федеральных каналах, чем на улицах столицы Украины. Мифы о притеснении русскоязычного населения Украины и о фашистах у власти - это ложь, которую тысячу раз повторили российские СМИ. Но от этого она не стала правдой, а осталась ложью.
Этой ложью сейчас пытаются оправдать защиту русскоязычных жителей Донбасса бомбардировками Харькова и Мариуполя. Городов, большинство населения которых говорит на русском языке. Их жители никогда не были бандеровцами или неонацистами", - сказал блогер.
Сейчас все стали жертвами войны, которую развязало правительство России.
Антон Птушкин отметил, что все эти 8 лет, пока в Украине идет война, он не молчал, а путешествовал по миру, рассказывал о нем и показывал его людям. Чтобы его подписчики видели, что нужно не захватывать соседние территории с помощью армии, а развивать свои собственные. Он надеялся, что люди сами захотят путешествовать.
Он предполагает, что теперь целое поколение россиян, возможно, никогда не выедет за границы России и будет жить с клеймом этой войны: "Украину эта война сделает еще сильнее и свободней. Но за это мы, скорее всего, заплатим бесконечно высокую цену. Что будет с вами - решать вам... В конце этого ролика я хочу сказать фразу, которую вы слышали очень часто. Путешествуйте! Оно того стоит. Надеюсь, что россияне в будущем не будут путешествовать только на танках, но это зависит исключительно от вас", - подытожил блогер.