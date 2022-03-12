Сб, 12.03.2022
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Портал: премьер Израиля рекомендовал Зеленскому выполнить требования Путина. Израиль это отрицает

Нафтали Беннет ФОТО: Menahem KAHANA / AFP

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принять предложение России по прекращению войны, сообщает американский портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Портал детали предложения России не называет, однако Кремль ранее публично требовал "демилитаризации" и нейтралитета Украины, признания независимости аннексированного Крыма и оккупированных территорий на Донбассе.

Как сообщает портал, украинский чиновник высокого ранга заявил, что Беннет инициировал телефонный разговор во вторник и рекомендовал Зеленскому принять требования Москвы.

"Беннет, по сути дела, предлагает нам сдаться, чего мы не собираемся делать", - заявил источник портала в администрации Зеленского.

В свою очередь чиновник в бюро премьер-министра Израиля заявил, что информация портала о телефонном разговоре не соответствует правде.

"У нас есть сомнения, что этот чиновник - должностное лицо высокого ранга, которое сейчас находится в Украине и присутствовало в ходе телефонного разговора, так как это была частная линия. Наши контакты осуществляются именно с президентом Зеленским и его ближайшими помощниками", - заявило должностное лицо бюро премьера.

Беннет не рекомендовал Зеленскому принимать требования Путина, так как Израиль таких предложений не получал, утверждает израильский чиновник. "Премьер-министр не собирается давать Зеленскому никакие рекомендации или советы на данной стадии".

Разговор Зеленского и Беннета был хорошим и длинным, и в во время него говорилось о возможности проведения встречи в Иерусалиме, указал чиновник.

Позднее сообщенную американским порталом информацию опроверг и советник Зеленского Михаил Подоляк.

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