Портал: премьер Израиля рекомендовал Зеленскому выполнить требования Путина. Израиль это отрицает

Портал детали предложения России не называет, однако Кремль ранее публично требовал "демилитаризации" и нейтралитета Украины, признания независимости аннексированного Крыма и оккупированных территорий на Донбассе.

Как сообщает портал, украинский чиновник высокого ранга заявил, что Беннет инициировал телефонный разговор во вторник и рекомендовал Зеленскому принять требования Москвы.

"Беннет, по сути дела, предлагает нам сдаться, чего мы не собираемся делать", - заявил источник портала в администрации Зеленского.

В свою очередь чиновник в бюро премьер-министра Израиля заявил, что информация портала о телефонном разговоре не соответствует правде.

"У нас есть сомнения, что этот чиновник - должностное лицо высокого ранга, которое сейчас находится в Украине и присутствовало в ходе телефонного разговора, так как это была частная линия. Наши контакты осуществляются именно с президентом Зеленским и его ближайшими помощниками", - заявило должностное лицо бюро премьера.

Беннет не рекомендовал Зеленскому принимать требования Путина, так как Израиль таких предложений не получал, утверждает израильский чиновник. "Премьер-министр не собирается давать Зеленскому никакие рекомендации или советы на данной стадии".

Разговор Зеленского и Беннета был хорошим и длинным, и в во время него говорилось о возможности проведения встречи в Иерусалиме, указал чиновник.