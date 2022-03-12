Сб, 12.03.2022
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Инна Плавока, главный редактор Chayka.lv
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  • В сквере у Дома конгрессов жители создают маскировочные сети для украинских солдат

Фото ⟩ В сквере у Дома конгрессов жители создают маскировочные сети для украинских солдат

В сквере у Дома конгрессов сегодня с 10 до 16 часов проходит акция художницы по костюмам Иевы Адамсоне "Элиза", в ходе которой призывают плести маскировочные сети для украинских военнослужащих.

Как проинформировала представитель художницы Инесе Лукашевска, к акции по плетению маскировочных сетей, которые сейчас очень необходимы украинским солдатам, уже были привлечены более 1500 женщин не только со всей Латвии, но и из США.

Организаторы акции призывают присоединиться к общему плетению сетей всех заинтересованных. Лукашевска отметила, что маскировочные сети - только одна из вещей, которые остро необходимы украинским солдатам не только для того, чтобы маскировать машины и бронетехнику, но и чтобы закрывать грузы гуманитарной помощи.

Автор идеи художница по костюмам Адамсоне рассказала, что в Украину уже попал первый груз - маскировочные сети длиной более 70 метров. Она отметила, что в начале этого проекта не надеялась на столь большую отзывчивость, однако теперь огромная поддержка чувствуется не только со стороны добровольцев, но и со стороны магазинов, рыбаков, текстильных предприятий по всей Латвии, которые во имя цели готовы жертвовать материалы.

В проекте участвуют добровольцы из Валмиеры, Лиепаи, Вентспилса, Цесиса, Екабпилса и Сигулды. Свою поддержку оказывают и учебные заведения.

Маскировочные сети для Украины плетутся у Дома конгрессов. Предварительно подавать заявку не надо.

Название акции - "Элиза" - было взято из сказки про диких лебедей, в которой плели рубашки из крапивы, чтобы по ночам братья не превращались в лебедей.

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