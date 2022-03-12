Фото ⟩ В сквере у Дома конгрессов жители создают маскировочные сети для украинских солдат

Как проинформировала представитель художницы Инесе Лукашевска, к акции по плетению маскировочных сетей, которые сейчас очень необходимы украинским солдатам, уже были привлечены более 1500 женщин не только со всей Латвии, но и из США.

Организаторы акции призывают присоединиться к общему плетению сетей всех заинтересованных. Лукашевска отметила, что маскировочные сети - только одна из вещей, которые остро необходимы украинским солдатам не только для того, чтобы маскировать машины и бронетехнику, но и чтобы закрывать грузы гуманитарной помощи.

Автор идеи художница по костюмам Адамсоне рассказала, что в Украину уже попал первый груз - маскировочные сети длиной более 70 метров. Она отметила, что в начале этого проекта не надеялась на столь большую отзывчивость, однако теперь огромная поддержка чувствуется не только со стороны добровольцев, но и со стороны магазинов, рыбаков, текстильных предприятий по всей Латвии, которые во имя цели готовы жертвовать материалы.

В проекте участвуют добровольцы из Валмиеры, Лиепаи, Вентспилса, Цесиса, Екабпилса и Сигулды. Свою поддержку оказывают и учебные заведения.

Маскировочные сети для Украины плетутся у Дома конгрессов. Предварительно подавать заявку не надо.