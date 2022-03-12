Украина сообщила о планах открыть десять гуманитарных коридоров

Всего планируется открыть десять гуманитарных коридоров:
- Запорожье - Мариуполь (колонна с гуманитарным грузом и автобусами, которые должны вывезти людей из Мариуполя)
- Пологи - Запорожье
- Гостомель, Козаровичи, Микуличин (Киевская обл) – Киев
- Андреевка, Макаров, Бородянка (Киевская обл) – Киев
- Тростянец - Полтава
- Сумы – Полтава
- Лебедин – Полтава
- Конотоп – Полтава
- Великая Писаревка – Полтава
- Краснополье - Полтава
В четверг власти организовали гуманитарные коридоры из нескольких городов, в том числе Мариуполя, Энергодара и Изюма. Удалось вывести 7144 человека.
Работа большинства коридоров была прервана обстрелами. Среди прочего агрессор не позволил доставить гуманитарные грузы в Мариуполь, где в окружении находятся 400 000 человек.