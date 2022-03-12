Сб, 12.03.2022
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Инна Плавока, главный редактор Chayka.lv

Украина сообщила о планах открыть десять гуманитарных коридоров

ФОТО: SIPA/Scanpix

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обнародовала перечень гуманитарных коридоров, по которым планируется 12 марта эвакуировать жителей осажденных украинских городов.

Всего планируется открыть десять гуманитарных коридоров:

  • Запорожье - Мариуполь (колонна с гуманитарным грузом и автобусами, которые должны вывезти людей из Мариуполя)
  • Пологи - Запорожье
  • Гостомель, Козаровичи, Микуличин (Киевская обл) – Киев
  • Андреевка, Макаров, Бородянка (Киевская обл) – Киев
  • Тростянец - Полтава
  • Сумы – Полтава
  • Лебедин – Полтава
  • Конотоп – Полтава
  • Великая Писаревка – Полтава
  • Краснополье - Полтава

В четверг власти организовали гуманитарные коридоры из нескольких городов, в том числе Мариуполя, Энергодара и Изюма. Удалось вывести 7144 человека.

Работа большинства коридоров была прервана обстрелами. Среди прочего агрессор не позволил доставить гуманитарные грузы в Мариуполь, где в окружении находятся 400 000 человек.

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