Украина сообщила о планах открыть десять гуманитарных коридоров

Всего планируется открыть десять гуманитарных коридоров:

В четверг власти организовали гуманитарные коридоры из нескольких городов, в том числе Мариуполя, Энергодара и Изюма. Удалось вывести 7144 человека.

Работа большинства коридоров была прервана обстрелами. Среди прочего агрессор не позволил доставить гуманитарные грузы в Мариуполь, где в окружении находятся 400 000 человек.