Кариньш: ЕС полон решимости полностью отказаться от российского газа и нефти

Премьер-министр посетил Европейский совет в четверг и пятницу и принял участие в собрании глав правительств стран ЕС в Париже, на котором принимались решения о дальнейшей поддержке Украины и расширении списка санкций против путинского режима из-за войны в Украине. Лидеры ЕС согласились, что путь Украины в ЕС открыт. Об этом агентству LETA сообщил пресс-секретарь премьер-министра Латвии Сандрис Сабаев.

В контексте войны путинского режима в Украине, которая коренным образом меняет ситуацию с безопасностью в Европе, лидеры ЕС обсудили, как сделать экономику Европы более устойчивой. Особая роль в этом обсуждении была отведена снижению энергетической зависимости ЕС от России и необходимости увеличения расходов на оборону в Европе.

Лидеры ЕС определились с несколькими направлениями снижения энергетической зависимости от России: это диверсификация поставок ископаемого топлива, инвестиции в возобновляемые источники энергии, создание дополнительных энергетических взаимосвязей и энергетических резервов, а также инвестиции в энергоэффективность.

После вторжения России в Украину лидеры Европейского совета обязались значительно увеличить расходы каждой страны на оборону, уделив особое внимание развитию военного потенциала.

Премьер-министр подчеркнул, что Латвия приняла решение увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП в течение следующих трех лет.

Кроме того, Кариньш высоко оценил решения нескольких государств-членов, таких как Германия и Дания, о значительном увеличении расходов на оборону, которое укрепит оборонный потенциал ЕС.

Лидеры ЕС также обсудили заявку Украины на членство в ЕС. Их решение ясно подтверждает, что дорога в ЕС для Украины открыта.

"Мы будем продолжать интенсивно работать, чтобы помочь Украине на этом пути, в том числе поддержав Украину посредством латвийского опыта и знаний", - сказал премьер-министр.

Европейский совет рассмотрел и дальнейшие санкции против путинского режима, в том числе возможность продления санкций по ряду направлений, затрагивающих энергетическую, торговую, финансовую и другие сферы.

О том, что ЕС готовится к четвертому раунду санкций против России, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на неформальном саммите лидеров ЕС в Версале в пятницу.

Она не предоставила детальной информации о новых санкциях, но источники сообщили новостному агентству DPA, что страны ЕС и их союзники, включая США, готовятся лишить Россию торгового статуса "наибольшего благоприятствования" во Всемирной торговой организации.