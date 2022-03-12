Зеленский в новом обращении: Это - отечественная война. Это наша война

"С самого утра в украинском - навсегда украинском - Мелитополе собрались люди, наши граждане, на очередную акцию протеста против российских войск. Против попыток поставить город на колени.

Более двух тысяч человек на площади. Оккупанты должны видеть, что они - чужие на нашей земле, на всей нашей украинской земле, и никогда не будут приняты",

- сказал Зеленский.

"Услышьте их, пожалуйста, в Москве! Если в Мелитополе против оккупации выходят две тысячи, сколько должно быть у вас против войны? Чтобы было по-честному, чтобы было по справедливости?", - цитирует его Би-би-си.

Президент Украины также рассказал, что правительство предложило парламенту отменить НДС и акцизные налоги на топливо, чтобы бензина и дизеля хватило армии, населению и на посевную осталось.