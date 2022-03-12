Сб, 12.03.2022
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Инна Плавока, главный редактор Chayka.lv

Зеленский в новом обращении: Это - отечественная война. Это наша война

ФОТО: AFP/SCANPIX

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает выпускать видеообращения к народу. В субботу он призвал украинцев не снижать накал борьбы и продолжать сопротивление - и на фонте, и на оккупированной российской армией территории.

"С самого утра в украинском - навсегда украинском - Мелитополе собрались люди, наши граждане, на очередную акцию протеста против российских войск. Против попыток поставить город на колени.

Более двух тысяч человек на площади. Оккупанты должны видеть, что они - чужие на нашей земле, на всей нашей украинской земле, и никогда не будут приняты",

- сказал Зеленский.

"Услышьте их, пожалуйста, в Москве! Если в Мелитополе против оккупации выходят две тысячи, сколько должно быть у вас против войны? Чтобы было по-честному, чтобы было по справедливости?", - цитирует его Би-би-си.

Президент Украины также рассказал, что правительство предложило парламенту отменить НДС и акцизные налоги на топливо, чтобы бензина и дизеля хватило армии, населению и на посевную осталось.

"Это - отечественная война. Это - народная война. Это наша война. Война за нашу независимость. И не просто государства, а всего украинского, что было, есть и будет на свете", - сказал Зеленский.

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