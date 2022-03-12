Посол: Шок первых дней прошел, решимость бороться с оккупантами крепнет

Он рассказал, что ситуация в украинских городах очень разная: например, такие города на востоке и юго-востоке Украины, как Харьков и Мариуполь, находятся на линии фронта, на их окраинах идут бои, российская армия разрушает инфраструктуру и убивает мирных жителей.

По словам посла, то же самое отчасти относится и к украинской столице Киеву, к которому с севера приближаются атакующие российские войска. В пригородах Киева идут бои, а сам город обстреливается ракетами, во время регулярных воздушных тревог люди, в том числе семьи с маленькими детьми, вынуждены прятаться в бомбоубежищах, иногда на протяжении всей ночи. Клява сообщил, что

среди этих людей есть и местные сотрудники посольства Латвии в Киеве, которые решили остаться в городе по разным личным причинам.

Посол отметил, что более спокойная ситуация в городах западных областей Украины: во Львове, Черновцах и Ровно. Военные действия там не ведутся, хотя Россия обстреляла ракетами военные объекты, например, Винницкий аэропорт.

"А западные области Украины в настоящее время испытывают большой наплыв беженцев: люди пытаются выбраться из охваченных войной районов и эвакуироваться в западные части Украины. Очень серьезный приток людей во Львов. В то же время продолжают тянуться потоки людей через границы Украины в другие страны Европы", - сказал посол.

Характеризуя ситуацию во Львове, он отметил, что в городе введены строгие меры безопасности. На границах города установлены блокпосты, осуществляется проверка документов. В ночное время введен комендантский час. По словам Клявы, видно, что силы безопасности - Национальную гвардию и полицию - поддерживает большое количество добровольцев. В поддержание мер безопасности вовлечено большое количество людей, которые выполняют свои обязанности спокойно и очень добросовестно.

На вопрос о преобладающих настроениях посол уверил, что на Украине не наблюдается паники. Происходит обратное:

шок первых дней прошел, решимость бороться с оккупантами в украинском обществе крепнет, а трагические жертвы среди мирного населения только усиливают ее.

Кроме того, люди видят, что украинские вооруженные силы успешно воюют и тормозят продвижение нападающих российских частей.

"Российская армия серьезно застряла в Украине. Кроме того, в Украине свободно распространяется информация, СМИ свободны, и общественность прекрасно понимает, что весь цивилизованный мир на стороне Украины и поддерживает украинский народ в его борьбе против вторжения оккупантов. Россия явно проиграла и информационную войну", - заявил Клява.

Он подчеркнул, что в Украине также произошло серьезное внутриполитическое объединение. Многие из так называемых олигархов, которые ранее боролись за влияние с президентом Украины Владимиром Зеленским, теперь отмахнулись от внутриполитических споров и однозначно выступают против агрессии России.

На вопрос, планируется ли еще одна эвакуация граждан Латвии, Клява отметил, что на данный момент из Украины в Латвию на четырех автобусах эвакуирован 261 человек. Следующий эвакуационный рейс пока не планируется, однако если в этом возникнет необходимость, Рига примет решение о его организации. По словам посла, движение через западную и южную границы Украины в настоящее время налажено, и люди могут выезжать в индивидуальном порядке.

"Мы помогли эвакуировать двух граждан Кипра и нескольких эстонцев. В то же время следует отметить, что во Львове продолжают работать посольства ряда других стран-членов Европейского союза, хотя и с сокращенным штатом, которые заботятся о своих гражданах", - пояснил посол.