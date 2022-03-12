В Португалии задержан раввин, который помог Абрамовичу получить гражданство

Как сообщает Би-би-си, расследование натурализации Абрамовича было начато еще в январе.

Абрамович был резидентом Великобритании, но на фоне резкого охлаждения отношений Лондона с Кремлем из-за отравления Скрипалей и аннексии Крыма не стал продлевать вид на жительство. Он получил израильский паспорт и право безвизового въезда в Британию и ЕС, а в 2021 году обзавелся португальским гражданством и правом жить в любой из 27 стран Евросоюза.

Для того, чтобы стать гражданином Португалии, Абрамовичу хватило справки от раввина, свидетельствующей о том, что он - потомок сефардских евреев, изгнанных из Испании и Португалии средневековой инквизицией.

По информации газеты Publico, раввин был задержан, когда собирался вылететь в Израиль. Би-би-си отмечает, что задержание проводилось по делу о коррупции, фальсификации документов и отмывании денег. Мера пресечения будет определена позже в субботу.

Агентство Reuters сообщает, что судьба гражданства Абрамовича будет зависеть от результатов расследования.