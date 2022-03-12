Россия планирует провести референдум на оккупированной территории

Он поделился, что тоже получил такое предложение, но отказался. Хлань также обратился к другим депутатам с призывом не поддерживать проведение такого референдума.

"Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Никаких оправданий сотрудничеству с оккупантами быть не может! Не поверю, что вам будет хуже, чем обычным людям Мариуполя, Чернигова, Харькова, Сум, Гостомеля, которые уже две недели переносят нечеловеческие страдания, но не сдаются!

Войдите в историю Украины не предателями, которые никому не нужны, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения", - написал он в Facebook.

Позднее эти планы РФ подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Следуя сценарию 2014 года, россияне отчаянно пытаются организовать фиктивный "референдум" для фальшивой "народной республики" в Херсоне. Учитывая нулевую поддержку населения, это будет полностью инсценировано", - написал он.