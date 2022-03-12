Зеленский: Украина пытается получить более мощную систему ПВО

По словам Зеленского, Украина понимает, что страны НАТО не могут напрямую продавать или предоставлять Украине эффективные средства ПВО. Поэтому Украина ведет переговоры, чтобы найти посредника, через которого продажа такого оружия не создавала бы проблем для НАТО, заявил Зеленский.

Он сослался на то, что если страны НАТО продадут или предоставят Украине эффективные средства ПВО, Россия будет считать их частью войны и у этого могут быть непредсказуемые последствия.

Зеленский на пресс-конференции ФОТО: Postimees

Президент не уточнил, о каком именно противовоздушном вооружении идет речь, но можно предположить, что Украина пытается получить очень эффективную систему Patriot. Зенитно-ракетные комплексы Patriot недавно получила, например, Польша.

О положении на фронте он сказал, что "везде тяжелое положение". "По-прежнему сильно бомбят Харьков, Мариуполь, Мелитополь, Волноваху, теперь и вокруг Киева и многие другие места, - сказал украинский президент. - Многих деревень больше нет".

По словам Зеленского, российская армия с большими силами собирается атаковать Киев. "Они намерены провести здесь ковровые бомбардировки, - сказал украинский президент. - Они хотят уничтожить исторический Киев и наш народ".

По его словам, с российской армией, которую он назвал "оккупантами", согласовано 14 гуманитарных коридоров, но во многих местах они не работают из-за продолжающихся бомбардировок российской армии. Колонны с гуманитарной помощью не могут пройти, даже если их сопровождают представители православной церкви, в том числе священники Русской православной церкви, подчиняющейся Москве. "Мне нечего сказать по этому поводу. У меня просто нет слов", - заявил Зеленский.

Он прямо назвал произошедшую несколько дней назад бомбежку мариупольского роддома терактом. В результате этой атаки погибли три человека, 17 получили ранения. "К сожалению, много (терактов) уже совершено. Для нас это стало обыденностью, - заявил президент. - В Харькове у них есть четкая цель - разрушить центр города и убить людей".

Зеленский также заявил, что есть явные признаки того, что Россия готова применить против Украины химоружие.

По его словам, в оккупированных городах и поселках российская армия ставит мэров перед выбором: либо сотрудничество, либо смерть. "Многие мэры отказались, и их убили", - сказал Зеленский.

Что касается переговоров с Россией, презедент Украины сказал, что они продолжаются и что он надеется на развитие. "100 процентов, что эта война закончится, но мы не знаем когда, - заявил он. - Прежде всего должно быть установлено перемирие и обеспечен доступ к жителям осажденного города. Сотни людей гибнут (каждый день) из-за того, что Россия не согласна на перемирие".

Зеленский заявил, что Россия должна понять, что в этой войне не будет победителей. По его словам, самое большое наказание для россиян - это то, что им будет стыдно за то, что они граждане России, за то, кто они есть.

Зеленский подчеркнул в начале пресс-конференции, что Украина очень благодарна каждой стране и всем людям, которые сейчас принимают и размещают украинских беженцев.

На вопрос коллеги, достаточно ли Запад делает для помощи Украине, Зеленский ответил, что, по его мнению, нет. "Каждая европейская страна должна сейчас подумать о том, что мы сейчас воюем за то, чтобы война не добралась до них, - сказал он. - Мы больше не просим о помощи, мы просим их делать то, что они должны делать". В последнем предложении говорилось, что Украине срочно нужно, чтобы НАТО закрыло воздушное пространство Украины, чтобы прекратить бомбардировки городов и деревень. "К этому (на Западе) готовы все, но, к сожалению, не те, кто принимает решение", - добавил президент.

Зеленский еще раз призвал Евросоюз принять заявку Украины на членство, которую Украина официально подала на этой неделе.