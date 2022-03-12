Вс, 13.03.2022
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Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Россия укрепит западные границы: комментарий главы Минобороны Латвии

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В настоящее время латвийское общество не должно беспокоиться по поводу публичных заявлений России об усилении ее вооруженных сил на западной границе, считает министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

У России есть выбор - либо продолжать нагнетание ситуации, либо критически взглянуть на себя и наконец начать сотрудничать с миром, а не только заниматься угрозами и блефом, пояснил министр.

"В целом мы не удивлены и не обеспокоены подобными заявлениями - они были регулярными. На данный момент нам не о чем беспокоиться",

- подчеркнул он.

К тому же в текущей ситуации такое увеличение сил было бы несколько обременительно, так как российская армия занята в Украине, "где у них дела идут не так хорошо".

Комментируя высказывания украинской стороны о попытках России ввязать в войну Беларусь, министр указал, что в целом эта страна и так уже участвует в этой войне, но не вооруженными силами, а своей территорией.

Как сообщалось, Россия усилит вооруженные силы на своей западной границе, развернув там современные комплексы вооружений и передислоцировав боевые части, заявил в пятницу, 11 марта, министр обороны России Сергей Шойгу.

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