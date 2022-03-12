Россия укрепит западные границы: комментарий главы Минобороны Латвии

У России есть выбор - либо продолжать нагнетание ситуации, либо критически взглянуть на себя и наконец начать сотрудничать с миром, а не только заниматься угрозами и блефом, пояснил министр.
"В целом мы не удивлены и не обеспокоены подобными заявлениями - они были регулярными. На данный момент нам не о чем беспокоиться",
К тому же в текущей ситуации такое увеличение сил было бы несколько обременительно, так как российская армия занята в Украине, "где у них дела идут не так хорошо".
Комментируя высказывания украинской стороны о попытках России ввязать в войну Беларусь, министр указал, что в целом эта страна и так уже участвует в этой войне, но не вооруженными силами, а своей территорией.
Как сообщалось, Россия усилит вооруженные силы на своей западной границе, развернув там современные комплексы вооружений и передислоцировав боевые части, заявил в пятницу, 11 марта, министр обороны России Сергей Шойгу.