Издание: 80 военных РФ отказались участвовать в войне в Украине
Не менее 80 российских морпехов отказались участвовать в боевых действиях в Украине после высадки в Херсонской области, пишет "Медуза" со ссылкой на украинский медиапроект "Ґрати".
Не менее 80 российских морпехов отказались участвовать в боевых действиях в Украине после высадки в Херсонской области, пишет "Медуза" со ссылкой на украинский медиапроект "Ґрати".
В Херсонской области часть подразделений понесла потери от минометного обстрела со стороны украинских войск. "Ґрати" со ссылкой на свой источник в системе правоохранительных органов Министерства обороны в Крыму пишет, что военные осознали, что их привезли не на учения, как заявляли командиры ранее, и отказались вступать в бой.
Как рассказал изданию собеседник, среди военнослужащих также были солдаты-срочники, которые к тому моменту "прослужили не более нескольких месяцев, некоторые даже не успели принести присягу". После отказа солдат вернули в Крым, где те написали рапорты об отказе участвовать в военных действиях. Контрактники, в свою очередь, продолжили участие в войне.
Как пишет "Ґрати", сотрудники военной прокуратуры принуждали военнослужащих к отзыву рапорта, угрожали уголовными делами, но давление прекратилось после выступления Владимира Путина в субботу, 5 марта, в котором тот заявил, что в войне не будут задействованы срочники из армии России.