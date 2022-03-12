Издание: 80 военных РФ отказались участвовать в войне в Украине

В Херсонской области часть подразделений понесла потери от минометного обстрела со стороны украинских войск. "Ґрати" со ссылкой на свой источник в системе правоохранительных органов Министерства обороны в Крыму пишет, что военные осознали, что их привезли не на учения, как заявляли командиры ранее, и отказались вступать в бой.

Как рассказал изданию собеседник, среди военнослужащих также были солдаты-срочники, которые к тому моменту "прослужили не более нескольких месяцев, некоторые даже не успели принести присягу". После отказа солдат вернули в Крым, где те написали рапорты об отказе участвовать в военных действиях. Контрактники, в свою очередь, продолжили участие в войне.