Вс, 13.03.2022
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Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Боеготовность армии Эстонии подняли на одну ступень - соседи готовятся к нападению?

Ämari lennubaas ФОТО: Kaitseväe peastaap

"На входе в здание одного учреждения, связанного с Силами обороны Эстонии, вывешен большой знак об уровне тревоги. Там всегда был зеленый знак нормального уровня, но в этот раз он был синего цвета, то есть следующего уровня", - пишет встревоженный гражданин в редакцию Rus.Postimees. Житель Эстонии задает вопрос - а надо ли сейчас быть к чему-то готовым?

Например, к тому, что в ближайшее время Эстония может подвергнуться нападению?

"Я слышал, что это промежуточный уровень, означающий, что вы должны быть готовы к чему-то, а красный цвет означает, что дело плохо", - продолжает гражданин.

Отправитель письма также сообщает, что заметил в небе еще несколько истребителей. "Их определенно больше, чем раньше".

Готовится ли Эстония к атаке?

"Агрессивная позиция России и военное нападение на Украину сделали ситуацию с безопасностью в нашем регионе более нестабильной и непредсказуемой", - говорит глава пресс-службы Генерального штаба Сил обороны Эстонии капитан Таави Каротамм.

По его словам, Силы обороны постоянно отслеживают ситуацию с безопасностью и корректируют свою деятельность и отношение, чтобы обеспечить постоянную готовность к обороне. "Корректировка уровней боевой готовности и мер военной защиты является частью практики и обеспечения готовности к обороне".

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