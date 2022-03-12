Боеготовность армии Эстонии подняли на одну ступень - соседи готовятся к нападению?

"На входе в здание одного учреждения, связанного с Силами обороны Эстонии, вывешен большой знак об уровне тревоги. Там всегда был зеленый знак нормального уровня, но в этот раз он был синего цвета, то есть следующего уровня", - пишет встревоженный гражданин в редакцию Rus.Postimees. Житель Эстонии задает вопрос - а надо ли сейчас быть к чему-то готовым?