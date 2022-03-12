Боеготовность армии Эстонии подняли на одну ступень - соседи готовятся к нападению?

Например, к тому, что в ближайшее время Эстония может подвергнуться нападению?
"Я слышал, что это промежуточный уровень, означающий, что вы должны быть готовы к чему-то, а красный цвет означает, что дело плохо", - продолжает гражданин.
Отправитель письма также сообщает, что заметил в небе еще несколько истребителей. "Их определенно больше, чем раньше".
Готовится ли Эстония к атаке?
"Агрессивная позиция России и военное нападение на Украину сделали ситуацию с безопасностью в нашем регионе более нестабильной и непредсказуемой", - говорит глава пресс-службы Генерального штаба Сил обороны Эстонии капитан Таави Каротамм.
По его словам, Силы обороны постоянно отслеживают ситуацию с безопасностью и корректируют свою деятельность и отношение, чтобы обеспечить постоянную готовность к обороне. "Корректировка уровней боевой готовности и мер военной защиты является частью практики и обеспечения готовности к обороне".