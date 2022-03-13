"Возможен ли в России государственный переворот? Шансы на это есть всегда"

Путинская деспотия методично уничтожала механизмы сдерживания обратной связи. Верит ли сам Путин в собственную пропаганду? Возможно. По крайней мере он точно верит в то, что украинцы - не настоящая нация, а вышедшая их русских. И в то, что вооруженные силы России настолько хороши, что способны за несколько дней осуществить силовой государственный поворот.

Кстати, о государственных переворотах. Давайте обратимся к двум историческим примерам. Пражская весна, 1968 год. В Прагу входят советские танки и останавливают строительство там "социализма с человеческим лицом". Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Чехословакии Александра Дубчека свергают, и оказывается, что на его место просто некого поставить. Никакого подконтрольного правительства на замену не было.

Еще один пример - марионеточное правительство Бабрака Кармаля, которое Советский Союз установил в Афганистане. Чтобы поддерживать этот режим, в страну были введены войска. И это довольно быстро переросло в полномасштабный военный конфликт, в котором, как мы знаем, СССР увяз на десять лет.

Украина могла бы быть "успешной" версией Афганистана, но этого не случилось. Оказалось, что Владимир Зеленский вовсе не шут из телевизора, а отважный лидер нации. Но самым большим сюрпризом для Путина стало то, что "декадентский" Запад дал ему такой консолидированный отпор. Когда я говорю "Запад", я не имею в виду географию, я имею в виду прежде всего ценности.

Россия - полицейское государство, но экономикой там при этом управляют гениальные люди, которые обеспечили стране макроэкономическую стабильность. Олигархи никогда не были в России реальной властью: они были целиком подконтрольны Путину, он всегда относился к ним как к дойной корове.

В России никогда не было общественного договора "экономический рост в обмен на свободу". Ресурсно богатым автократиям не нужен такой договор: они и так выживут без ваших налогов. Они вам ничего не должны, даже экономический рост. И вы не можете ничего у них требовать.

На чем же тогда держится путинский режим? На искусном сторителлинге. На рассказах о российском величии и мировых заговорах, которым Россия успешно противостоит. Знаете, цензура проявляется не только в сокрытии нежелательной информации, но и в агрессивном продвижении нужной [режиму информации].

Мы не знаем, сработают ли санкции. К сожалению, невозможно отключить отдельно счета Путина, их у него просто нет. Его кошелек - это вся Россия. Самые болезненные санкции должны касаться отключения России от западных технологий: Россия в итоге должна превратиться в технологическую пустыню.

Нельзя сказать, что российская армия увязла в Украине: но скоро ей нужна будет передышка, которую она, скорее всего, не может себе позволить. Следом встает другая проблема, - как обеспечить оккупационный режим в Украине. На это у России, во-первых, не будет сил, а во-вторых, в Украине пока нет ни одного человека, готового выступить в качестве коллаборациониста с Россией. Им придется тяжко.

Возможен ли в России государственный переворот? Шансы на это есть всегда. Но надо понимать, что Путин намеренно окружил себя не самыми блестящими людьми, - так же, кстати, делал и Сталин. А еще он играет в старую политическую игру - притворяется сумасшедшим, это очень удобный инструмент шантажа. Готов ли он сбросить на Европу ядерную бомбу? Мы уже не можем быть так уверены [что он этого не сделает].

Если вспоминать метафору Сунь Цзы, противнику нужно оставлять "золотой мост" - то есть пути отхода. И в роли такого моста тут скорее всего будет выступать дипломатия, - здесь главными акторами станут Финляндия, Израиль, с президентами которых у Путина налажены контакты. С меньшей долей вероятности к этому процессу может подключиться Китай, который сейчас внимательно наблюдает и извлекает опыт из происходящего.