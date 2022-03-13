"Возможен ли в России государственный переворот? Шансы на это есть всегда"
Крупнейший исследователь сталинизма Cтивен Коткин дал большое интервью The New Yorker о путинском режиме. Вот его пересказ.
Крупнейший исследователь сталинизма Cтивен Коткин дал большое интервью The New Yorker о путинском режиме. Вот его пересказ.
Исследователь Стивен Коткин в интервью изданию The New Yorker 11 марта рассказал о том, как в контексте мировой истории выглядит война в Украине. Стивен Коткин - американский историк-русист, один из главных академических интересов которого - сталинизм. Он автор трехтомной биографии Сталина (пока изданы только два тома), а также книг "Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970-2000" и "Негражданское общество". "Медуза" кратко пересказывает его интервью - о том, помогут ли санкции остановить войну, на чем основывается путинский режим и от кого будет зависеть восстановление мира.
Я не стал бы причислять себя к представителям школы политического реализма, - в частности, Джорджу Кеннану и Джону Миршаймеру, - и утверждать, что нападение России на Украину было непредсказуемым или что его спровоцировали действия НАТО. Нет, Россия была воинственной автократией задолго до того, как НАТО появилось, и все происходящее вполне в ключе ее обычной политики.
Россия - страна с удивительно богатой культурой, но в то же время с сильным комплексом собственной исключительности. При этом ее амбиции почти всегда не совпадали с ее реальными возможностями.
Путинская деспотия методично уничтожала механизмы сдерживания обратной связи. Верит ли сам Путин в собственную пропаганду? Возможно. По крайней мере он точно верит в то, что украинцы - не настоящая нация, а вышедшая их русских. И в то, что вооруженные силы России настолько хороши, что способны за несколько дней осуществить силовой государственный поворот.
Кстати, о государственных переворотах. Давайте обратимся к двум историческим примерам. Пражская весна, 1968 год. В Прагу входят советские танки и останавливают строительство там "социализма с человеческим лицом". Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Чехословакии Александра Дубчека свергают, и оказывается, что на его место просто некого поставить. Никакого подконтрольного правительства на замену не было.
Еще один пример - марионеточное правительство Бабрака Кармаля, которое Советский Союз установил в Афганистане. Чтобы поддерживать этот режим, в страну были введены войска. И это довольно быстро переросло в полномасштабный военный конфликт, в котором, как мы знаем, СССР увяз на десять лет.
Украина могла бы быть "успешной" версией Афганистана, но этого не случилось. Оказалось, что Владимир Зеленский вовсе не шут из телевизора, а отважный лидер нации. Но самым большим сюрпризом для Путина стало то, что "декадентский" Запад дал ему такой консолидированный отпор. Когда я говорю "Запад", я не имею в виду географию, я имею в виду прежде всего ценности.
Россия - полицейское государство, но экономикой там при этом управляют гениальные люди, которые обеспечили стране макроэкономическую стабильность. Олигархи никогда не были в России реальной властью: они были целиком подконтрольны Путину, он всегда относился к ним как к дойной корове.
В России никогда не было общественного договора "экономический рост в обмен на свободу". Ресурсно богатым автократиям не нужен такой договор: они и так выживут без ваших налогов. Они вам ничего не должны, даже экономический рост. И вы не можете ничего у них требовать.
На чем же тогда держится путинский режим? На искусном сторителлинге. На рассказах о российском величии и мировых заговорах, которым Россия успешно противостоит. Знаете, цензура проявляется не только в сокрытии нежелательной информации, но и в агрессивном продвижении нужной [режиму информации].
Мы не знаем, сработают ли санкции. К сожалению, невозможно отключить отдельно счета Путина, их у него просто нет. Его кошелек - это вся Россия. Самые болезненные санкции должны касаться отключения России от западных технологий: Россия в итоге должна превратиться в технологическую пустыню.
Нельзя сказать, что российская армия увязла в Украине: но скоро ей нужна будет передышка, которую она, скорее всего, не может себе позволить. Следом встает другая проблема, - как обеспечить оккупационный режим в Украине. На это у России, во-первых, не будет сил, а во-вторых, в Украине пока нет ни одного человека, готового выступить в качестве коллаборациониста с Россией. Им придется тяжко.
Возможен ли в России государственный переворот? Шансы на это есть всегда. Но надо понимать, что Путин намеренно окружил себя не самыми блестящими людьми, - так же, кстати, делал и Сталин. А еще он играет в старую политическую игру - притворяется сумасшедшим, это очень удобный инструмент шантажа. Готов ли он сбросить на Европу ядерную бомбу? Мы уже не можем быть так уверены [что он этого не сделает].
Если вспоминать метафору Сунь Цзы, противнику нужно оставлять "золотой мост" - то есть пути отхода. И в роли такого моста тут скорее всего будет выступать дипломатия, - здесь главными акторами станут Финляндия, Израиль, с президентами которых у Путина налажены контакты. С меньшей долей вероятности к этому процессу может подключиться Китай, который сейчас внимательно наблюдает и извлекает опыт из происходящего.
США и другие страны Запада не остаются в стороне: они помогают Украине оружием, а также оказывают серьезную поддержку в кибервойне, - это еще один фронт. Американская разведка работает все лучше, - в отличие от России, мы учимся на своих ошибках. Основные усилия США и союзников сосредоточены на деэскалации, и риторика в отношении Путина тут предельно максималистская. К сожалению, он резко повышает ставки, чувствуя, что с каждым шагом запада ему остается все меньше терять.