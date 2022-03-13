"Если падет Харьков, падет вся Украина". Репортаж с линии фронта

"Как русские воюют?" - спрашиваю я его. "Они дерутся, как глупые животные, - говорит Жнец. - Они воюют как в 1941 году - не маневрируют, просто наступают по фронту и все. У них много людей, много танков, много машин, а мы воюем за свою землю, мы защищаем наши семьи. Неважно, как они воюют, потому что мы сражаемся, как львы, и они не победят".

Тыловая полевая кухня расположилась в кофейне. Армейский повар - крупный мужчина в вязаной шапке - предлагает нам тарелки с дымящимся горячим борщом. "Сметану кладите", - настаивает он. Тут же множество выпечки и печенья, которые пекут для военных местные фабрики.

Я сижу рядом с 30-летним комбатом Сергеем. "Видим врага, убиваем врага, никаких разговоров - вот и все", - говорит он. Он хочет знать, откуда я. Я говорю ему, а он спрашивает, правда ли, что британские добровольцы приехали воевать за Украину. "А какие самолеты вы нам дали?" - говорит он, доедая свой борщ.

Командир батальона Сергей ФОТО: BBC

На востоке и юге Украины российские войска продвигаются вперед. Российская армия встретила более решительное сопротивление, чем ожидала, но продолжает брать города один за другим. И при всем мужестве украинских солдат они осознают, что этого мужества на земле будет недостаточно. Они в один голос говорят, что им нужна противовоздушная оборона, бесполетная зона.

Я сажусь в другую бронированную машину. Две недели назад она развозила наличные по городским банкам, а сейчас задействована в военных действиях. Мы едем по городу с его широкими бульварами и красивыми зданиями и добираемся до жилого комплекса советских времен. И там я встречаю Евгения, напоминающего огромного татуированного рыжебородого викинга.

Евгений входит в состав разведывательной группы ФОТО: BBC

"Если падет Харьков, то падет вся Украина", - говорит мне 36-летний Евгений. Он входит в состав разведывательной группы, работающей возле многоквартирных домов. Некоторые квартиры получили прямые попадания, а на автостоянке валяется машина, разорванная на части ракетным ударом.

Чего нет здесь, в Харькове, так это удивления по поводу нападения России. "С 2014 года мы знали, что они придут, может быть, через год, 10 лет или 1000 лет, но мы знали, что они придут", - говорит Евгений.

В 04:55 24 февраля Евгению позвонил друг и сообщил, что атака вот-вот начнется. "Потом я услышал, как ракеты обстреляли наш город", - говорит он. С тех пор он домой не возвращался.