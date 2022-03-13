ОНЛАЙН ⟩ Ограничение RUS TVNET в России, СМИ сообщили о новом мэре Мелитополя. Война в Украине. День 18-й

Роскомнадзор ограничивает RUS TVNET в России

В субботу, 12 марта, редакция RUS TVNET получила письмо от Службы по мониторингу информационных технологий и массовых коммуникаций преступного режима Российской Федерации "Роскомнадзор" с оповещением об ограничении доступа к нашему порталу на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.

СМИ: В Мелитополе назначен пророссийский мэр

В занятом российской армией Мелитополе вышло обращение депутата от "Оппозиционного блока" Галины Данильченко, которую, по пока неподтвержденным данным, могли назначить новым мэром города. По ее словам, надо готовиться создать "комитет народных депутатов" для управления городом, она также призвала жителей не принимать участия в "экстремистских акциях".

СМИ сообщили о ракетном ударе по полигону под Львовом

Российские войска нанесли ракетный удар по Ярововскому военному полигону, известному также как Международный центр миротворчества и безопасности, сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий. Полигон находится в 30 километрах от Львова.