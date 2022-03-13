В Эстонию прибыло более 16 тысяч украинских военных беженцев
С 27 февраля по 11 марта в Эстонию прибыли 16 136 граждан Украины и членов их семей, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, пишет Rus.Postimees.
С 27 февраля по 11 марта в Эстонию прибыли 16 136 граждан Украины и членов их семей, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, пишет Rus.Postimees.
По данным департамента, среди вновь прибывших было не менее 5677 детей. Из всех прибывших транзитом в Эстонии находится 4091 человек.
Среди прибывших есть и те граждане Украины, которые имели право находиться в Эстонии до 24 февраля.
В пятницу в Эстонию прибыл 1871 гражданин Украины и члены их семей (в том числе 724 ребенка), 615 из которых находятся на пути в другие страны.