За сутки выявлено 2727 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Оба не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 934 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1793 человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 4903,4 случая.

Всего вчера было сделано 6167 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 44,2%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 42 336 жителей Латвии, скончался 5421 человек.

Госпитализации

За истекшие сутки количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах увеличилось с 972 до 1048 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Вчера госпитализированы 110 пациентов с Covid-19, выписаны 20 человек.