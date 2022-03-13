Война в Украине: официальная информация с обеих сторон конфликта
Война в Украине продолжается. Утром в воскресенье обе стороны предоставили информацию о произошедшем за сутки. Приводим официальную информацию.
Война в Украине продолжается. Утром в воскресенье обе стороны предоставили информацию о произошедшем за сутки. Приводим официальную информацию.
Генштаб вооруженных сил Украины:
Минобороны России:
В условиях военных действий оперативно проверить информацию, предоставленную какой-либо из сторон, не предоставляется возможным.