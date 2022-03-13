Вс, 13.03.2022
Как блокада Ленинграда о выживании в осажденных украинских городах
о выживании в осажденных украинских городах

Война в Украине: официальная информация с обеих сторон конфликта

ФОТО: Reuters/ScanPix

Война в Украине продолжается. Утром в воскресенье обе стороны предоставили информацию о произошедшем за сутки. Приводим официальную информацию.

Генштаб вооруженных сил Украины:

  • Состояние, положение и характер действий сил обороны остаются без существенных изменений;
  • Российская армия использует гражданскую инфраструктуру для военных нужд, размещает подразделения и технику на объектах повышенной опасности, обстреливает, незаконно досматривает и обыскивает мирных жителей;
  • По имеющейся информации, большое количество раненых российских военных лечится в медучреждениях юго-восточного региона Беларуси;
  • Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает. Началась кампания по сбору крови среди гражданских и бюджетников;
  • Морально-психологическое состояние российских войск продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов выполнять приказы;
  • Из-за потерь Россия формирует новые подразделения. Так, командование планирует привлечь к участию в войне около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот);
  • ВСУ за минувшие сутки уничтожили два российских вертолета, два истребителя и два беспилотника.

Минобороны России:

  • Подразделения российской армии в ходе спецоперации на Украине за сутки продвинулись на расстояние до 14 километров. Установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское;
  • За время спецоперации РФ из строя выведено 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины;
  • ВС РФ освободили около 300 граждан и монахов, которых держали в заложниках боевики нацбатальона "Айдар" в православном Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в населенном пункте Никольское;
  • Авиация и ПВО ВКС России сбили украинский самолет Су-24 и два беспилотника.

В условиях военных действий оперативно проверить информацию, предоставленную какой-либо из сторон, не предоставляется возможным.

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