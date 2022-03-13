Видео ⟩ Манижа выпустила клип на песню "Солдат"
Певица Манижа, представлявшая Россию на конкурсе "Евровидение" в 2021 году, выпустила клип на песню Soldier ("Солдат").
Певица Манижа, представлявшая Россию на конкурсе "Евровидение" в 2021 году, выпустила клип на песню Soldier ("Солдат").
"Сегодня каждый из нас солдат. Каждый ведет свой бой - за жизнь, за правду, за свободу, за безопасность. Когда я писала эту песню в 19 лет, я наивно спрашивала: "Что должно сделать человечество, чтобы предотвратить войны?".
Сейчас мне 30. И кажется, что мы не только провалили эту миссию, но и продолжаем уничтожать то, что могло остановить войны: способность видеть друг в друге людей, а не монстров.
Я буду солдатом своей музыки. Я буду служить человечеству. И я не хочу бояться", - написала Манижа в Instagram.
Ранее российская певица Манижа написала в Instagram: "Это то утро, когда ты жалеешь о том, что проснулся. Не понимаешь, куда идти, кому помочь. Сижу на краю кровати и плачу. Плачу потому, что это не мой выбор. Нынешняя агрессия против моей воли, против воли моей семьи, верю, что против воли наших народов".
"Россия и Украина - это не просто две страны. Мы - родные. Любая война между нами - братоубийственная", - добавила она.