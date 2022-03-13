Фото ⟩ "Если бы можно было передать вонь словами": добровольцы спасли кошек от пожилой пары

Пийснер рассказала, что к ним обратился внук пожилой пары, проживающей в Тамсалу, который обнаружил кошек, живущих у бабушки и дедушки, в кошмарных условиях.

Молодой человек начал активно искать выход из ситуации, когда обнаружил кошек на верхнем этаже дома в плохом состоянии. Раньше он знал, что кошки живут только на улице и в сарае.

"До нас он уже обращался в несколько некоммерческих организаций и органов местного самоуправления. В различных НКО и так полно кошек, а местное самоуправление просит 150 евро за перемещение одной домашней кошки в приют, и обычно заранее известно, что большинство животных заканчивают в приютах свою жизнь", - пояснила Пийснер.

В кошачьей комнате Paikass на попечении находится около сотни котят, но сердце не позволило Пийснер оставить дело как есть, и она решила хотя бы посмотреть на ситуацию своими глазами.

"То, что я там увидела, было ужасно! Если бы можно было передать вонь словами, я бы сказала самые крепкие слова. На чердаке дома жили три кошки. Они жили там в лотке и без какого-либо мягкого спального места. Сами подумайте, им пришлось годами жить в своих фекалиях", - сокрушается она.

Помимо кошек в комнате, четыре кошки жили снаружи, а двух котят женского пола Пийснер обнаружила в запертом сарае, где было так же холодно, как и снаружи.

"Это заставляет думать, что те четверо, что были снаружи, жили лучше, чем те, кто много дней провел под замком", - сказала она.

По словам Пийснер, пожилые люди, вероятно, хотели делать добро, но не справились.

"В конце концов, они думали, что достаточно просто кормить и поить кошек. Поведение кошек выдавало, что они выросли пугливыми и никогда не чувствовали заботы", - сказала она.

Три дня на этой неделе Пийснер ездила в Тамсалу, чтобы отловить кошек. В первый раз она привлекла едой в клетку семерых кошек, во второй день ей достался еще один котенок мужского пола со двора, а в третий раз ей удалось заполучить кошек, живших в сарае. Всего она спасла из Тамсалу десять кошек.

"Очевидно, что это слишком много для такой маленькой кошачьей комнаты, как наша, как с точки зрения места, так и с точки зрения денег", - сказала она.

Впрочем, состояние здоровья тамсалуских кошек не самое худшее.

"Они чумазые, и их глаза гноятся, наверняка полны паразитов из-за условий жизни, а в результате неправильного питания могло развиться заболевание почек, но все это, как правило, поддается лечению", - сказала Пийснер.

Уже в понедельник она возьмет кошек с собой и отправится в клинику, чтобы составить карту их здоровья и провести необходимые процедуры. "Счет, который придет оттуда, безусловно, будет очень высоким", - отметила она.