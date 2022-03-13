Вс, 13.03.2022
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Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

За сутки на дорогах Латвии поймали 20 пьяных водителей

ФОТО: LETA

В субботу на дорогах Латвии были задержаны 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Государственной полиции.

Всего в субботу полиция зафиксировала 399 нарушений правил дорожного движения, из них 183 - превышение скорости.

В минувшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в стране пострадали восемь человек, сообщили в Государственной полиции.

Всего в субботу в Латвии было зарегистрировано 61 ДТП, в семи из которых были пострадавшие.

В Рижском районе пострадали пятеро участников дорожного движения, в Курземе – двое, в Земгале – один пешеход.

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