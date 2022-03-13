За сутки на дорогах Латвии поймали 20 пьяных водителей

Всего в субботу полиция зафиксировала 399 нарушений правил дорожного движения, из них 183 - превышение скорости.

В минувшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в стране пострадали восемь человек, сообщили в Государственной полиции.

Всего в субботу в Латвии было зарегистрировано 61 ДТП, в семи из которых были пострадавшие.