За сутки на дорогах Латвии поймали 20 пьяных водителей
В субботу на дорогах Латвии были задержаны 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Государственной полиции.
В субботу на дорогах Латвии были задержаны 20 водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Государственной полиции.
Всего в субботу полиция зафиксировала 399 нарушений правил дорожного движения, из них 183 - превышение скорости.
В минувшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в стране пострадали восемь человек, сообщили в Государственной полиции.
Всего в субботу в Латвии было зарегистрировано 61 ДТП, в семи из которых были пострадавшие.
В Рижском районе пострадали пятеро участников дорожного движения, в Курземе – двое, в Земгале – один пешеход.