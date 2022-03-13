Российские военные похитили мэра Днепрорудного
Российские военные похитили мэра украинского города Днепрорудного Евгения Матвеева. Об этом сообщил глава областной администрации Запорожской области Александр Старух.
Российские военные похитили мэра украинского города Днепрорудного Евгения Матвеева. Об этом сообщил глава областной администрации Запорожской области Александр Старух.
"Военные преступления становятся все более систематическими", - написал он в Facebook.
В находящемся на берегах Днепра Днепрорудном проживает 20 000 человек.
"Сегодня российские военные преступники похитили еще одного демократически избранного украинского мэра, главу Днепрорудного Евгения Матвеева. Не получая никакой поддержки местных жителей, интервенты прибегают к террору. Призываю все государства и международные организации остановить российский террор против Украины и демократии", - прокомментировал похищение глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Напомним, в пятницу, 11 марта, был похищен мэр Мелитополя Иван Федоров. Вероятно, он отказался сотрудничать с российскими военными, контролирующими город. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в беседе с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом попросил содействия в освобождении мэра Мелитополя. Местные жители провели акцию протеста в поддержку Федорова.