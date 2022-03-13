Российские военные похитили мэра Днепрорудного

"Военные преступления становятся все более систематическими", - написал он в Facebook.

В находящемся на берегах Днепра Днепрорудном проживает 20 000 человек.

"Сегодня российские военные преступники похитили еще одного демократически избранного украинского мэра, главу Днепрорудного Евгения Матвеева. Не получая никакой поддержки местных жителей, интервенты прибегают к террору. Призываю все государства и международные организации остановить российский террор против Украины и демократии", - прокомментировал похищение глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.