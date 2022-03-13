Посол: Россия еще не теряет надежды, что сможет сломить стремление Украины к свободе

По словам посла, Россия выходит на регулярные раунды переговоров и выдвигает политические ультиматумы, которые украинская сторона категорически отвергает как неприемлемые. Клява подчеркнул: поскольку российская армия не достигла своих целей на поле боевых действий и сопротивление Украины лишь растет, а массовые экономические санкции начинают все более негативно сказываться на российской экономике,

у российских ультиматумов скоро иссякнет содержательность, и тогда в какой-то момент должны начаться реальные переговоры, направленные на прекращение войны и поиск решений.

На вопрос, может ли война между Украиной и Россией затянуться, учитывая, что Украина не согласна с требованиями России признать автономию Луганска и Донецка и признать Крым частью России, а также заключить юридическое соглашение о том, что Украина никогда не станет членом НАТО, посол не исключил, что война в какой-то момент потеряет свой импульс и превратится в войну позиций. Однако Украина продолжит активно наносить удары по вторгшимся в страну российским войскам, шаг за шагом снижая их боеспособность, считает посол.

"В том числе окончание войны с украинской стороны все чаще формулируется как полное восстановление территориальной целостности Украины: возвращение всех подконтрольных России территорий на Донбассе, а также Крыма.

Что касается политической цели Украины по вступлению в НАТО, более детально комментировать не буду, так как по большому счету там все понятно", - подчеркнул посол Латвии на Украине.

Он считает, что членство Украины в НАТО - это вопрос, который должны решать Украина и НАТО, и что у третьих стран, таких как Россия, в нем нет права голоса.

Говоря о важности предоставления Украине статуса страны-кандидата в Европейский Союз (ЕС), Клява подчеркнул, что Латвия его поддерживает. Он отметил, что это не просто жест солидарности, а серьезное геополитическое решение, серьезная мотивация для украинского народа более активно реформировать свою страну.

По мнению посла, предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС устранит любые иллюзии или неверные представления относительно принадлежности Украины к европейской демократической семье, а также даст Украине определенный элемент гарантий безопасности.

На вопрос, как скоро Украина сможет вступить в ЕС и произойдет ли это вообще, посол Латвии на Украине ответил: сами украинцы понимают, что это не случится в одно мгновение, а будет более длительным процессом.

Клява выразил уверенность, что через какое-то время Украина обязательно станет членом ЕС, если продолжит поддерживать взятый политический курс.

Посол считает, что привлечение экономического и интеллектуального потенциала Украины принесет огромную пользу самому ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее указывал, что действия Европы и НАТО в отношении России и войны в Украине не были достаточно жесткими. Клява напомнил, что президент неоднократно требовал от НАТО обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной - установления так называемой бесполетной зоны.