Вс, 13.03.2022
Утверждения о "постановочных" кадрах не выдерживают никакой критики. Они точно не соответствуют действительности о "фальсификации" репортажа об обстреле роддома в Украине
о "фальсификации" репортажа об обстреле роддома в Украине

Под Киевом погиб американский журналист

Киев. 12 марта 2022 года. ФОТО: AFP/SCANPIX

В Ирпене убит документалист Брент Рено, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, опубликовав в Facebook пресс-карту журналиста.

Небитов написал, что "корреспондент New York Times убит, еще один журналист ранен, его пытаются вывезти из зоны боевых действий".

Вскоре после публикации этой информации в СМИ издание The New York Times выступило с заявлением:

"Мы глубоко опечалены известием о смерти Брента Рено. Брент был талантливым кинорежиссером, который на протяжении многих лет сотрудничал с The New York Times".

Как пишет "Медуза", в Украине журналист работал не по заданию редакции - в последний раз он делал материалы для Times в 2015 году.

В свою очередь пресс-секретарь киевской больницы "Охматдит" в Киеве Анастасия Магеррамова сообщила в Facebook, что в больницу поступил раненный журналист из США по имени Уэйн. Она утверждает, что он попал под обстрел вместе с документалистом Брентом Рено.

На опубликованной видеозаписи Уэйн рассказал, что вместе с коллегой снимал беженцев у моста в Ирпени, затем они прошли КПП на другом мосту, после чего по ним стали стрелять. По его словам, пуля попала Рено в шею, они разделились. Что стало с Рено, он не знает.

Бренту Рено был 51 год.

Брент Рено — известный кинодокументалист. Его фильмы, снятые вместе с братом Крейгом в горячих точках, в том числе Ираке и Афганистане, отмечены престижными наградами, сообщается в базе IMDB.

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