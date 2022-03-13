Под Киевом погиб американский журналист

Небитов написал, что "корреспондент New York Times убит, еще один журналист ранен, его пытаются вывезти из зоны боевых действий".

The @nytimes filmmaker Brent Renaud was killed by Russian occupants in Irpin. His partner was wounded, - the Head of the Main Directorate of the National Police in Kyiv Region Andrew Nebytov.https://t.co/pZmXImNV2V pic.twitter.com/3aKWM7zPIX — Nastia Ivantsiv (@n_ivantsiv) March 13, 2022

Вскоре после публикации этой информации в СМИ издание The New York Times выступило с заявлением:

"Мы глубоко опечалены известием о смерти Брента Рено. Брент был талантливым кинорежиссером, который на протяжении многих лет сотрудничал с The New York Times".

Как пишет "Медуза", в Украине журналист работал не по заданию редакции - в последний раз он делал материалы для Times в 2015 году.

В свою очередь пресс-секретарь киевской больницы "Охматдит" в Киеве Анастасия Магеррамова сообщила в Facebook, что в больницу поступил раненный журналист из США по имени Уэйн. Она утверждает, что он попал под обстрел вместе с документалистом Брентом Рено.

На опубликованной видеозаписи Уэйн рассказал, что вместе с коллегой снимал беженцев у моста в Ирпени, затем они прошли КПП на другом мосту, после чего по ним стали стрелять. По его словам, пуля попала Рено в шею, они разделились. Что стало с Рено, он не знает.

Бренту Рено был 51 год.