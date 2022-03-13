Стакис: детей-беженцев предложено отправить в латышскоязычные школы

Стакис отмечает, что закон позволяет родителям свободно выбирать школу, - многие выбирают школы меньшинств, в том числе единственную украинскую школу.

"Причины разные. Во-первых, беженцы живут в семьях, у родственников и друзей, дети которых уже учатся в школах меньшинств, и родители хотят, чтобы их дети вместе ходили в школу", - говорит мэр Риги.

Kliedējot mītus. Visiem ukraiņu bēgļu vecākiem piedāvā bērnus sūtīt latviešu valodas plūsmas skolās - gan Rīgā, gan citās pašvaldībās. Visiem, bez izņēmuma! Likums ļauj vecākiem brīvi izvēlēties skolu - daudzi izvēlas mazākumtautību skolas (arī mūsu vienīgo ukraiņu skolu). (1/4) — Mārtiņš Staķis (@MStakis) March 13, 2022

Он ссылается на то, что, хотя украинские беженцы уважают государственный язык, большинство надеется вскоре вернуться домой и считает, что выучить латышский они не успеют. А для ограничения регистрации беженцев в школах меньшинств, в том числе белорусской и украинской, пришлось бы изменить закон.

Стакис сообщает, что в настоящее время правила предусматривают, что в школах меньшинств c 1 по 6 класс на латышском языке проводится 50% занятий, с 7 по 9 класс - 80% и полностью на государственном языке осуществляется обучение в средней школе. В этих школах есть программы поддержки по изучению языка.