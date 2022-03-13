Вице-мэр Риги: Центру для беженцев будет сложно работать на выходных - не хватает людей

Она указала, что с проблемами ограниченности кадрового состава, возможно, придется столкнуться и в связи с предполагаемым открытием в Риге второго центра для беженцев - в бывшем здании Рижского технического университета в Старой Риге возле Ратуши.

"Волонтеров достаточно, но, например, консультации по профилю Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), социальной службы или Государственного агентства занятости могут оказать только сотрудники указанных учреждений, а не добровольцы", - заметила Озола.

Вице-мэр рассказала, что чаще всего сигналы о недостатке кадров поступают от УДГМ и Рижской социальной службы. Для решения проблемы на специальном портале размещены объявления с предложением работы в учреждениях, которые в настоящее время требуют дополнительных сил, пока такая потребность существует.

"Хотела бы поощрять и мотивировать - все сотрудники работают с полной отдачей с 9 утра до 6 вечера. Нет причин упрекать кого-то из них. Все готовы работать, но, чтобы обеспечить качество работы, человеку в какой-то момент надо и выспаться, и просто отдохнуть", - сказала Озола.

Она отметила, что даже на выходных, когда двери центра для беженцев, расположенного в Доме конгрессов, закрыты, телефон муниципального колл-центра 80000800 работает круглосуточно и с 18 часов пятницы до 12:30 часов воскресенья на него поступило 122 звонка, в том числе 36 в ночные и вечерние часы.

Озола сообщила, что есть люди, которые задают по телефону вопросы о проживании, об услугах, которые можно получить на латвийской стороне, о трудоустройстве и учебных заведениях. В колл-центр также поступали вопросы о возможности попасть в Латвию с украинско-польской границы, которые не входят в компетенцию центра для поддержки беженцев.