СМИ: морги и больницы Беларуси переполнены трупами российских солдат

Сообщается, что белорусские медики подписали соглашение не раскрывать информацию о российских солдатах в больницах, а за опубликование такой информации угрожает увольнение. На прошлой неделе трупы российских солдат в Мозыре были загружены в поезд "Российской железной дороги", что означает, что морги переполнены.

"Трупов было ненормально много. Люди, находящиеся на вокзале Мозыря, были шокированы количеством погруженных в поезд трупов. Люди начали снимать, а солдаты выгоняли их и заставляли удалять снятое.

В селе Каменка возле Мозыря оградили кладбище, туда никого не пускали, размещали охрану. Предполагается, что там начали хоронить россиян", - рассказал житель Мозыря.

Журналисты выяснили, что больница Мозыря переполнена российскими солдатами, в лечение которых вовлечены все врачи, включая медиков узкой специализации, а местных жителей на рентген отправляют в местную детскую больницу.

В свою очередь, в Центр радиационной медицины Гомеля с начала войны в Украине ввозятся раненные российские солдаты, о которые заботятся российские медики. Раненых доставят и в Костюковку, которая находится в десяти километрах от Гомеля, в больницу неотложной медицинской помощи и в клиническую окружную больницу.

Жители Гомеля рассказали, что раненых российских солдат везут на автобусах, а погибших перемещают грузовыми автомобилями.

"В грузовых автомашинах "Урал" их трупы ведут в аэропорт, а оттуда - в Россию ", - рассказал какой-то житель Гомеля.