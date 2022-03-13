СМИ: морги и больницы Беларуси переполнены трупами российских солдат
В городах Беларуси - Гомеле, Мозыре, Наровле - больницы переполнены ранеными российскими солдатами, а морги полны трупами погибших российских солдат, сообщает "Радио Свобода".
В городах Беларуси - Гомеле, Мозыре, Наровле - больницы переполнены ранеными российскими солдатами, а морги полны трупами погибших российских солдат, сообщает "Радио Свобода".
Сообщается, что белорусские медики подписали соглашение не раскрывать информацию о российских солдатах в больницах, а за опубликование такой информации угрожает увольнение. На прошлой неделе трупы российских солдат в Мозыре были загружены в поезд "Российской железной дороги", что означает, что морги переполнены.
В селе Каменка возле Мозыря оградили кладбище, туда никого не пускали, размещали охрану. Предполагается, что там начали хоронить россиян", - рассказал житель Мозыря.
Журналисты выяснили, что больница Мозыря переполнена российскими солдатами, в лечение которых вовлечены все врачи, включая медиков узкой специализации, а местных жителей на рентген отправляют в местную детскую больницу.
В свою очередь, в Центр радиационной медицины Гомеля с начала войны в Украине ввозятся раненные российские солдаты, о которые заботятся российские медики. Раненых доставят и в Костюковку, которая находится в десяти километрах от Гомеля, в больницу неотложной медицинской помощи и в клиническую окружную больницу.
"В грузовых автомашинах "Урал" их трупы ведут в аэропорт, а оттуда - в Россию ", - рассказал какой-то житель Гомеля.
В Россию идут гробы из Украины. Посмотрите, в каком гнилом бараке жил один из погибших карателей. Вместо того, чтобы обустраивать свою жизнь, этот человек поехал уничтожать чужую страну. pic.twitter.com/YJBpbh9HFm— Сибиряк (@SiberianMan) March 13, 2022