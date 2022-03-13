В блокаде Мариуполя было убито более 2100 гражданских
За две недели блокады Мариуполя российские войска, которые активно стреляли в жилые районы, убили более 2100 жителей города, в воскресенье в Telegram сообщило самоуправление Мариуполя.
За две недели блокады Мариуполя российские войска, которые активно стреляли в жилые районы, убили более 2100 жителей города, в воскресенье в Telegram сообщило самоуправление Мариуполя.
"На сегодняшний день в российских атаках было убито 2187 жителей Мариуполя", - сообщили местные органы управления.
За последние сутки, по данным горсовета, Мариуполь не менее 22 раз подвергался авиационным ударам, на город сбросили 100 бомб.
Российские войска, как утверждает горсовет, "целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру".
Местные власти призвали НАТО поставить украинской армии средства ПВО или объявить над Украиной бесполетную зону.
Российские танки громят Мариуполь. Кадры сняты 11 марта pic.twitter.com/cFvn78FYIO— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) March 12, 2022