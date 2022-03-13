Торжественно закрыты Паралимпийские игры в Пекине

После музыкального вступления прошел парад спортсменов стран, в котором они участвовали вместе с волонтерами.

После передачи флага Паралимпийских игр организаторам спортивного форума 2026 года - Милану и Кортина-д’Ампеццо, были закрыты Паралимпийские игры в Пекине 2022 года. Флаг получили заместитель мэра Милана Анна Скавуцоо и мэр Кортина-д’Ампеццо Джанпьетро Гедина.

Зимние Паралимпийские игры в Пекине состоялись с 4 по 13 марта. В них приняли участие около 560 спортсменов из 46 стран мира.

Убедительную победу в общем медальном зачете завоевал Китай, получивший 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовых наград. Параспортсмены из Украины в последний момент прибыли в Пекин, но это не помешало им завоевать второе место в медальном зачете - у них 11 золотых, десять серебряных и восемь бронзовых наград. Третье место заняла Канада, которая завоевала восемь золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых медалей.

За несколько дней до начала Паралимпиады были дисквалифицированы команды России и Беларуси. Эти страны нарушили традиционное олимпийское перемирие, которое завершится через семь дней после конца Паралимпийских игр.

Латвия в Пекине была представлена в керлинге на колясках. Состав команды: Полина Рожкова, Оярс Бриедис, Агрис Ласманс, Сергей Дьяченко и Александр Димбовскис, а также главный тренер Арнис Вейдеманис, второй тренер Рихардс Йеске и физиотерапевт Сигне Ринкуле.