"Полный абсурд" - украинка о попытках Кремля оправдать войну в Украине

Когда Анастасия уехала из Луганска 10 лет назад, там остались ее родители. То, что происходящее в Украине кто-то оправдывает спасением Донбасса, где якобы восемь лет наблюдаются террористические акты со стороны Украины, ей непонятно. "Это самый полный абсурд!", - говорит она и продолжает. - "Потому что, еще в начале всех событий, в 2013-2014 годах, это было… Я даже не знаю, я понимаю, что это уже было готово с распада Советского Союза - информационная почва, чтобы люди...

Люди в Донбассе верили, что россияне придут и спасут их. Только, когда я спрашивала: “От чего вы хотите, чтобы вас спасли?”, мне говорили какие-то абсурдные вещи. Никто не мог ответить на этот вопрос - так сказали по телевизору, и все".

Именно версия восьми лет страданий Донбасса до сих пор была краеугольным камнем пропаганды Кремля. В начале войны, 24 февраля, это оправдание было выдвинуто на первый план, начиная с речи самого Владимира Путина. Как эхо из Кремля то же оправдание жестокости России можно было услышать и в Латвии.

В течение восьми лет в Донбассе действительно происходили военные конфликты. Однако война, вместе с аннексией Крыма, началась и продолжалась с непосредственным присутствием российских сил.

Анастасия также вспоминает, что сравнительно спокойную жизнь тогда нарушило именно вмешательство России. "Вошли российские силы, и даже тогда говорили, что это не российские силы. Хотя у моих знакомых, у моих друзей есть видеодоказательства, что это российские боевики. Очень много чеченцев были и в Луганске, и в Донецке. И они вошли на территорию чужого государства просто так, как будто они пришли защищать нас от Украины. А Украина в тот момент - она вступилась за свою территорию", - рассказывает она.

По данным ООН, в течение этих лет по обе стороны было значительное количество жертв - около 13 тысяч, в том числе более 3000 гражданских. Кремль утверждает, что нападающие ответственными за смерть людей были украинцы. Однако в отчетах ОБСЕ подчеркнуто, что обстрелы и другие военные действия совершались с обеих сторон.

Заместитель председателя Комиссии по правам человека Сейма Борис Цилевич подчеркнул, что в 2014 году ситуация на Украине была нестабильной в более широких масштабах, но там, где Россия не вмешивалась, все успокоилось.

"Фактически действовали те самые "зеленые человечки", которые действовали в Крыму. После этого они были отправлены или сами уехали, как они сейчас говорят, в Донбасс и Луганск, и туда же были отправлены другие люди - наемники и всякие авантюристы. На самом деле, на международном языке это называется proxy, это были режимы, которыми руководила именно Россия и где царили криминальные элементы", - поясняет Цилевич.

Тогдашние действия России фактически разделили и жителей Украины. За эти восемь лет на разделенных территориях люди были практически изолированы. Наблюдатель ОБСЕ Дидзис Нимантс говорит: "Это был самый болезненный вопрос для них самих, потому что семьи разделены. Потому что эта война, эта контурная линия разделяет людей - жизнь напополам. Стоя у этого барьера, чувства могут быть такими - мы и они или они и мы. И они чувствуют это очень болезненно".

Анастасия с 2013 года в Луганске была всего два раза, потому что люди, прописанные в Украине, на самопровозглашенные территории не могли въехать. "Ни по какой причине. Я поехала в январе, я хотела поехать на похороны к отцу, и, к сожалению, этот вопрос можно было решить только финансово. Были знакомые люди, которые помогли".