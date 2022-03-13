"Полный абсурд" - украинка о попытках Кремля оправдать войну в Украине

Когда Анастасия уехала из Луганска 10 лет назад, там остались ее родители. То, что происходящее в Украине кто-то оправдывает спасением Донбасса, где якобы восемь лет наблюдаются террористические акты со стороны Украины, ей непонятно. "Это самый полный абсурд!", - говорит она и продолжает. - "Потому что, еще в начале всех событий, в 2013-2014 годах, это было… Я даже не знаю, я понимаю, что это уже было готово с распада Советского Союза - информационная почва, чтобы люди...
Люди в Донбассе верили, что россияне придут и спасут их. Только, когда я спрашивала: “От чего вы хотите, чтобы вас спасли?”, мне говорили какие-то абсурдные вещи. Никто не мог ответить на этот вопрос - так сказали по телевизору, и все".
Именно версия восьми лет страданий Донбасса до сих пор была краеугольным камнем пропаганды Кремля. В начале войны, 24 февраля, это оправдание было выдвинуто на первый план, начиная с речи самого Владимира Путина. Как эхо из Кремля то же оправдание жестокости России можно было услышать и в Латвии.
В течение восьми лет в Донбассе действительно происходили военные конфликты. Однако война, вместе с аннексией Крыма, началась и продолжалась с непосредственным присутствием российских сил.
Анастасия также вспоминает, что сравнительно спокойную жизнь тогда нарушило именно вмешательство России. "Вошли российские силы, и даже тогда говорили, что это не российские силы. Хотя у моих знакомых, у моих друзей есть видеодоказательства, что это российские боевики. Очень много чеченцев были и в Луганске, и в Донецке. И они вошли на территорию чужого государства просто так, как будто они пришли защищать нас от Украины. А Украина в тот момент - она вступилась за свою территорию", - рассказывает она.
По данным ООН, в течение этих лет по обе стороны было значительное количество жертв - около 13 тысяч, в том числе более 3000 гражданских. Кремль утверждает, что нападающие ответственными за смерть людей были украинцы. Однако в отчетах ОБСЕ подчеркнуто, что обстрелы и другие военные действия совершались с обеих сторон.
Заместитель председателя Комиссии по правам человека Сейма Борис Цилевич подчеркнул, что в 2014 году ситуация на Украине была нестабильной в более широких масштабах, но там, где Россия не вмешивалась, все успокоилось.
"Фактически действовали те самые "зеленые человечки", которые действовали в Крыму. После этого они были отправлены или сами уехали, как они сейчас говорят, в Донбасс и Луганск, и туда же были отправлены другие люди - наемники и всякие авантюристы. На самом деле, на международном языке это называется proxy, это были режимы, которыми руководила именно Россия и где царили криминальные элементы", - поясняет Цилевич.
Тогдашние действия России фактически разделили и жителей Украины. За эти восемь лет на разделенных территориях люди были практически изолированы. Наблюдатель ОБСЕ Дидзис Нимантс говорит: "Это был самый болезненный вопрос для них самих, потому что семьи разделены. Потому что эта война, эта контурная линия разделяет людей - жизнь напополам. Стоя у этого барьера, чувства могут быть такими - мы и они или они и мы. И они чувствуют это очень болезненно".
Анастасия с 2013 года в Луганске была всего два раза, потому что люди, прописанные в Украине, на самопровозглашенные территории не могли въехать. "Ни по какой причине. Я поехала в январе, я хотела поехать на похороны к отцу, и, к сожалению, этот вопрос можно было решить только финансово. Были знакомые люди, которые помогли".
То, что это было только начало еще более страшной агрессии со стороны России уже на более широкой территории Украины, никто не ждал.